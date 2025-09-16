A kormánypárti médiában rendszeresen a Kreml narratíváját terjesztő „biztonságpolitikai szakértő” nem először jár a front orosz oldalán.
Elemzők már azt latolgatják, hogy Ramzan Kadirov a Wagner-vezér Jevgenyij Prigozsin sorsára jut-e.
Ezt állítólag az intézmény rektora kérte.
Adam Kadirovot már többször kitüntették és egyebek között Csecsenföld Hőse címet viseli, amiért megvert egy őrizetben lévő férfit, akit Korán-égetéssel gyanúsítottak.
Az lehetett a bűnük, hogy a valóságot akarták bemutatni egy helyi bírósági tárgyalásról, de az álarcos támadóknak éppen ez nem tetszett.
Ramzan Kadirov kezdeményezésére 100 ezer rubelt (mintegy 400 ezer forintot) ér a megfelelő névadás.
Oroszország-szerte óriási, behajthatatlan tartozásokat halmozott fel a lakosság. Ám a csapok elzárása néhol egyenlő a fagyhalálra ítéléssel.
Csecsenföldön lezuhant az orosz határőrség egy Mi-8-as helikoptere, többen életüket vesztették - közölték szerdán orosz hírügynökségek.
Az Iszlám Állam (IS) soraiban szolgáló honfitársak jövője foglalkoztatja Moszkvát. Szakértők szerint több ezren lehetnek, s egyelőre kérdéses, hogy mi lesz velük, ha visszajönnek.
Csecsenföldön több mint száz férfit vettek őrizetbe "a hagyományostól eltérő nemi irányultsága miatt", közülük legkevesebb hárman meghaltak - írta a hétvégén online kiadásában a Novaja Gazeta című független orosz napilap.
Az emberek az Instagramon cuki, vicces vagy megható képeket osztanak meg. Ez az esetek nagy részében így is van, de a csecsen politikusok emellett előszeretettel fenyegetnek meg újságírókat vagy ellenzéki politikusokat is a fényképmegosztó alkalmazás segítségével - hívja fel a figyelmet az Amnesty International.
Fejenként két évtizednyi szabadságvesztésre ítélték Groznijban az UNA-UNSZO ukrán nacionalista szervezet két tagját, akik 1994-ben és 1995-ben a szakadárok oldalán vettek részt az első csecsenföldi háborúban.
Az orosz belügyminisztérium előzetes tájékoztatása szerint Groznijban négy rendőr halt meg, és a robbantásnak sebesültjei is vannak. Az áldozatok száma tovább nőhet. Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottságnál arról számoltak be, hogy három rendőr sebesült meg. Azt is közölték, hogy a belügyi alkalmazottak hatalmas terrorcselekményt előztek meg a város központjában, amelynek súlyos következményei lehettek volna.
Ramzan Kadirov csecsen elnök ellenszankciókat hozott az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetőivel szemben, miután kiderült, hogy az ő neve is felkerült Brüsszel újabb feketelistájára a kelet-ukrajnai Moszkva-barát szakadároknak nyújtott segítsége miatt.
Csecsenföldre érkezett kedden a szocsi téli olimpia lángja, amellyel az észak-kaukázusi köztársaság elnöke gyújtotta meg a grozniji stadionban a csecsenek olimpiai fáklyáját. Ezután Ingusföldre vitték tovább a lángot.
Csecsenföld elnöke azt állítja, újabb, megdönthetetlen bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy Doku Umarov csecsenföldi hadúr már rég halott.