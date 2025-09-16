Öngyilkos merénylet a csecsen fővárosban

Az orosz belügyminisztérium előzetes tájékoztatása szerint Groznijban négy rendőr halt meg, és a robbantásnak sebesültjei is vannak. Az áldozatok száma tovább nőhet. Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottságnál arról számoltak be, hogy három rendőr sebesült meg. Azt is közölték, hogy a belügyi alkalmazottak hatalmas terrorcselekményt előztek meg a város központjában, amelynek súlyos következményei lehettek volna.