- Leléptetné Orbán Viktort, kampányt indított a magyar kormányfő ellen az Európai Néppárt

kampány;Orbán Viktor;Európai Néppárt;közösségi média;

2024-10-16 07:13:00 CEST

„Time to go” – ideje menni – írta az Európai Néppárt (EPP) egyik mostani Facebook-posztjában Orbán Viktor fotója mellé. Az Európai Parlament legnagyobb frakciója, a múlt heti személyeskedést sem mellőző strasbourgi vita után – ahol a magyar kormányfő eredetileg soros EU-elnökségi programját mutatta volna be – az online térben is támadja Orbán Viktort. Az EPP már a magyar miniszterelnök személyét is felhasználja a politikai kommunikációban, ezzel felzárkózva a többi pártcsaládhoz.

Az EPP online aktivitását figyelve az utóbbi hónapokban a korábbinál sokkal többször kerül elő Magyarország témája, mostanában pedig Orbán Viktor személye is. A múlt héten az Európai Parlament plenáris ülésén több, mint három órán át zajlott a vita Magyarországról („csihi-puhi”, a miniszerelnök szavaival élve), azóta pedig sorra érkeztek a néppárti videók és képek a vitáról, és arról, mit is gondolnak a jobbközép pártcsaládban Orbánról. (Ez fordítva is igaz, a magyar kormányfő közösségi oldalán is folyamatosan láthattuk ezeket a posztokat.)

Korábban az EPP Magyarországról szóló megszólalásai inkább általánosabb és elvontabb témákkal foglalkoztak, mint a korrupció, jogállamiság vagy az Ukrajna egységes támogatását megbontó vétó. Manfred Weber frakcióvezető pedig még ennél is kevesebbet posztolt Orbánról, ő az online térben főleg szövetségeseit erősíti, a támadásokat meghagyja másnak. A Tisza párt bekerülésével a frakciónak már hét magyar képviselő a tagja – köztük Magyar Péter –, a képviselőcsoport és vezetője pedig számos alkalommal támogatja meg kommunikációjával is a magyar ellenzék legnagyobb pártját. Magyart, mint a jövő letéteményesét mutatják, Orbán pedig szerintük a múlt. Ez a változás azért szembetűnő, mert a Fidesz 2021 márciusi kizárása óta ugyan a KDNP-s Hölvényi György személyében volt egy magyar tagja az EPP frakciónak, ő viszont nem szerepelt sokat a középpontban, a személyére épülő kampányt láthatólag kerülték.

Az Európai Parlament többi jelentős, a politikai centrumot alkotó frakciója – a szocialisták, a liberálisok és a Zöldek – viszont már jóval régebben kezdték Orbán személyét összekötni mindazzal, ami számukra Európában rossz. Közösségi média posztjaikban eddig is élesen támadták a magyar miniszterelnököt, mint aki Putyin kiszolgálója, ellopja az uniós pénzeket, leépíti a jogállamot és rontja az LMBTQ közösséghez tartozók helyzetét. A villámgyors közösségi média világában úgy tűnik, most már egész Európában elég Orbánról egy kép, és a politikusok biztosak lehetnek abban, mire is fognak asszociálni a választók. A szélsőjobbról egy hősre, mindenki más pedig valaki olyanra, akit nem szívesen látnak hatalomban.

Korábban az EPP Magyarországról szóló megszólalásai inkább általánosabb és elvontabb témákkal foglalkoztak, mint a korrupció, jogállamiság vagy az Ukrajna egységes támogatását megbontó vétó. Manfred Weber frakcióvezető pedig még ennél is kevesebbet posztolt Orbánról, ő az online térben főleg szövetségeseit erősíti, a támadásokat meghagyja másnak. A Tisza Párt bekerülésével a frakciónak már hét magyar képviselő a tagja – köztük Magyar Péter –, a képviselőcsoport és vezetője pedig számos alkalommal támogatja meg kommunikációjával is a magyar ellenzék legnagyobb pártját. Magyart, mint a jövő letéteményesét mutatják, Orbán Viktor pedig szerintük a múlt.

Ez a változás azért szembetűnő, mert a Fidesz 2021 márciusi kizárása óta ugyan a KDNP-s Hölvényi György személyében volt egy magyar tagja az EPP-frakciónak, ő viszont nem szerepelt sokat a középpontban, a személyére épülő kampányt láthatólag kerülték.

Az Európai Parlament többi jelentős, a politikai centrumot alkotó frakciója – a szocialisták, a liberálisok és a Zöldek – viszont már jóval régebben kezdték Orbán Viktor személyét összekötni mindazzal, ami számukra Európában rossz. Közösségi média posztjaikban eddig is élesen támadták a magyar miniszterelnököt, mint aki Vlagyimir Putyin kiszolgálója, ellopja az uniós pénzeket, leépíti a jogállamot és rontja az LMBTQ közösséghez tartozók helyzetét. A villámgyors közösségi média világában úgy tűnik, most már egész Európában elég Orbánról egy kép, és a politikusok biztosak lehetnek abban, mire is fognak asszociálni a választók. A szélsőjobbról egy hősre, mindenki más pedig valaki olyanra, akit nem szívesen látnak hatalomban.