- Beer Miklós nem érti, miért nem áll ki Iványi Gábor mellett a katolikus egyház

egyház;vallás;Iványi Gábor;Beer Miklós;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2024-10-15 18:04:00 CEST

Ha kétezer éves történetünket nézzük, mindig voltak fájdalmas, egyházunkat megrázó kudarcok, most ez a néhány eset is megdöbbentett bennünket. Szembe kell néznünk ezzel is, és azzal is, hogy ez sajnos benne van a rendszerünkben” - jelentette ki a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában Beer Miklós nyugalmazott váci püspök annak a két, pedofíliagyanúba keveredett pap ügyével kapcsolatban, amelyek nemrégiben láttak napvilágot.

Beer Miklós úgy véli, hogy a jelenleginél sokkal komolyabb pszichológiai tesztet kéne kérni a teológiai képzésre a jelentkezőktől. Ehhez minden körülmény biztosított, s így csökkenteni lehetne a visszaélések kockázatát az egyházon belül. Kitért arra is, hogy az utóbbi években, évtizedekben kipattant botrányok következményeként elindult valamiféle változás, amely reményei szerint elindított egy folyamatot a katolikus, és más egyházakon belül is. Őszintén kell ezekről beszélni, bármennyire is fáj - fűzte hozzá.

Beer Miklós beszélt arról is, hogy milyen barátság fűzi a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezetőjéhez, Iványi Gáborhoz. Személyesen kiáll mellette, és nem érti, hogy a katolikus egyház miért nem vállal nyíltan szolidaritást a lelkésszel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget érő hatósági vegzatúra és a MET intézményeinek ellehetetlenítése után. – Aki az egyház jövőjéről álmodik, az egy szegény egyházról álmodik, amelyik a szegény embereken segít - fűzte hozzá.