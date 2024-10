- „A gyász egy elhúzódó folyamat lesz” – Bemutatták a Karsai Dánielről szóló könyvet

könyvbemutató;Karsai Dániel;

2024-10-15 19:07:00 CEST

Kedd este a rokonok, barátok, kollégák, alkotótársak részvételével mutatták be az Egy tökéletes nap című Karsai Dánielről szóló könyvet Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházában. – Én megváltoztatnám a könyv címét arra, hogy mindenkinek van egy megmászandó Annapurnája” – mondta Pomezanski György moderátor a kötet ismertetésekor, hozzátéve, Karsai Dániel életéről szóló színdarab szövegkönyvét olvasva nagyon megrázó volt szembesülni azzal, hogy amikor valakivel közlik, hogy gyógyíthatatlan beteg, nemcsak az ő élete változik meg egy pillanat alatt, hanem mindenkié, aki szereti őt.

A könyvből ezután Vizi Dávid és Török-Illyés Orsolya olvasott fel részleteket, amiket hallgatva többeknek könny szökött a szemébe a közönség soraiban. Karsai Péter, Karsai Dániel testvére lapunk kérdésére elmondta: még mindig sok a teendőjük, szervezik a temetést, és a gyász egy elhúzódó folyamat lesz. Megerősítette, hogy tisztelőinek néhány héten belül lehetőségük lesz közös gyertyagyújtással emlékezni az elhunyt alkotmányjogászra, de hogy pontosan hol és mikor, azt még nem tudja. Kiemelte, Dani az utolsó pillanatig követte a könyv kiadását, jóváhagyta a szöveget, nagyon fontos volt számára már a darab megszületése is, hiszen nagy színházrajongó volt. Márkovics Ákos Hope, Karsai Dániel ápolója pedig arról számolt be, hogy még mindig gyakran úgy ébred reggel, hogy megy hozzá, és majd elmeséli neki, mi történt vele – aztán szembesül azzal, hogy már nincs hová mennie. Most pár hónap pihenésre van szüksége, hiszen ez a munka nemcsak fizikailag, de lelkileg is erősen igénybe vette.

Nem meglepő módon a könyvbemutatón a kormánypárti média most sem képviseltette magát. Amíg Karsai Dániel élt, egyszer sem adtak hírt a küzdelméről, a közmédia számára ő egyszerűen láthatatlan volt. Miért tettek volna másként a halála után?