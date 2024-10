- Egy művész gyónása – Megjelent a könyv Benedek Miklósról

könyv;Benedek Miklós;

2024-10-17 16:41:00 CEST

Benedek Miklós egész életében rendkívül zárkózott volt, legalábbis a nyilvánosság előtt nagyon nehezen nyílt meg. Az év elején sajnos elment közülünk, de előtte másfél évig beszélgetett barátjával, Vajda Katalin íróval, dramaturggal, és ennek lenyomataként született meg a Corvina gondozásában megjelent Maradok tisztelettel, Benedek Miklós című kötet.

Ez a könyv leginkább egy őszinte gyónásként értelmezhető. Feltehetően a beszélgetőpartner (a címlapon társszerzőként szerepel) inspirálta a nemzet színészének is megválasztott művészt, hogy most olyan témákról is beszéljen, amiket korábban megkerült, vagy elhárított. Rögtön például az ismert komikus, Benedek Tibor öngyilkosságáról. Miklós 17 éves volt, amikor édesapja mindenki döbbenetére úgy döntött, hogy megválik az életétől. A traumát a könyv alanya örökké magával cipelte. A sors azonban még egy tragédiát rámért, hiszen hetvennégy éves volt, amikor a fiát, Tibort, az ünnepelt olimpiai bajnokot elvesztette. A kötetben mindét esetről beszél, bár kiolvasható az elkeseredett némaság is. Megrázóan nyíltan vall ezekről a szörnyűségekről. De szerencsére nem csak ezek szerepelnek a kötetben, hanem sok vidámabb, szerethető történet is.

Benedek Miklós hozza a formáját, így minden sztori hordoz némi szarkazmust és pikírtséget. Az életmű óriási: a szerepeit összegyűjtő lista szerint az első színpadi megjelenése 1964. október 2-án volt a Nemzeti Színház Az ember tragédiája című előadásában, az utolsó bemutatóját pedig 2022. április 9-én tartották a József Attila Színházban, amikor Spiró György Az imposztor című darabjának főhősét alakította. Csaknem hatvan évnyi gazdag színházi história. Megannyi kulisszával, érdekességgel. Olyan, mintha egyik kedvenc helyén, a Fészek Klub asztalánál lennénk és hallgatnánk őt. Szó esik a Nemzetiről, több ott töltött korszakáról is, a Katona József Színházról, ahol alaptótag volt, utazásokról, turnékról, a rendezéseiről, legendás előadásokról, például a Budapest Orfeum létrejöttéről és hosszú szárnyalásáról. Mesél pályatársakról, tanítványokról, hiszen hosszú ideig tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, később Egyetemen. A sérelmek és a csalódások sem maradtak ki a kötetből. Sőt önkritika is megfogalmazódik, ami a magánéletét illeti. Felesége, Éva az otthonukban néha felszolgálja a kávét, vagy a süteményt a beszélgetőpartnereknek, aztán jönnek az újabb és újabb monológok, vagy dialógusok és a másik fiúról, Albertről is sok minden kiderül. Kicsit csapongó a társalgás, de van benne rendszer. Érződik a színház iránti szenvedély, még akkor is, ha a főszereplő a végére már kissé kiszeretett a szakmát gyakorlókból.

Összességében egy izgalmas színháztörténetet és tanulságos személyes vallomást kapunk. A végén pedig utószó helyett sírbeszédet Vajda Katalintól. Az elegáns úr, Benedek Miklós alakja ezzel a kötettel az otthonunkba költözhet, a rá olyannyira jellemző történeteit pedig, bármikor fellapozhatjuk.

Infó: Maradok tisztelettel, Benedek Miklós. Társszerző: Vajda Katalin. Corvina, 2024.