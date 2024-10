- Úgy tűnik, Izrael végzett a Hamász első számú vezetőjével, a 2023. október 7-i terrortámadás értelmi szerzőjével

Izrael;Hamász;Gázai övezet;izraeli-palesztin konfliktus;

2024-10-17 17:49:00 CEST

Az izraeli hadsereg bejelentette, „vizsgálja a lehetőséget”, hogy az egyik egysége végzett Jahja Szinvárral, a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász első számú vezetőjével, a jelenleg is zajló gázai háborút kiváltó Izrael elleni 2023. október 7-i terrortámadás egyik értelmi szerzőjével – írja a Reuters.

A IDF közlése szerint három terrorista veszítette életét, amikor izraeli egységek tüzet nyitottak egy gázai épület földszintjén harcolók egy csoportjára szerdán.

Az izraeli 12-es csatorna úgy tudja, egy tankok támogatásával járőröző izraeli gyalogos zászlóalj katonái vették észre, hogy három palesztin férfi bemenekül egy épületbe, amelyre a tankjaik tüzet nyitottak. Ezt követően az izraeli katonák behatoltak az épületbe, megtalálták a három holttestet a romok között és felfigyeltek arra – derül ki a The Times of Israel cikkéből –, hogy az egyik férfi nagyon hasonlít Jahja Szinvárra. A közösségi médiában több nem ellenőrzött fotó is kering, amelyeken egy Jahja Szinvárra nagyon hasonlító férfi holtteste látható.

A három holttestet DNS-vizsgálatnak, valamint fogászati és ujjlenyomat-vizsgálatnak vetik alá. Rengeteg készpénzt és hamis személyi igazolványokat találtak körülöttük. Nem hírszerzési információk alapján, hanem véletlenül akadtak a nyomukra – jelentette az izraeli rádió, a Kan.

Bár egyre valószínűbb, hogy a Hamász első számú vezetőjét sikerült likvidálni, Jahja Szinvár személyazonosságát egyelőre még nem sikerült megerősíteni. A Hamász egyelőre nem reagált a hírre. Amennyiben kiderül, hogy valóban végeztek Jahja Szinvárral, az vélhetően még tovább fokozza az eddig is feszült közel-keleti helyzetet. Pár nappal ezelőtt az izraeli haderő röplapokon figyelmeztette a Hamász fegyvereseit, hogy nincs elég mély alagút számukra - minderről pedig kérdezzék meg a Hezbollah likvidált vezetőjét, Haszan Naszrallah sejket, akit egy bejrúti bunkerben ért utol a halál.

Az IDF közlése szerint nem voltak túszok azon a területen, ahol a három palesztin terroristát megölték. Ennek azért van jelentősége, mivel a szervezet vezetője egyes jelentések szerint a túszok közelében bujkált a háború alatt, akiket emberi pajzsként használt.

Jahja Szinvár 1962. október 29-én született az akkor egyiptomi ellenőrzés alatt álló Hán Júnisz-i menekülttáborban. 2017-ben vette át Iszmáil Haníje helyét a Hamász vezetői székében, vagyis a politikai bizottság élén és s a Gázai övezetben is. Tökéletesen beszél héberül, 20 éven át ugyanis egy izraeli fegyházban élt. Bebörtönzése előtt az al-Medzs biztonsági egység vezetője volt, amely felkutatta és megölte az izraeli titkosszolgálattal együttműködő palesztinokat. Őt tartják a zsidó állam elleni 2023. október 7-én végrehajtott terrortámadás értelmi szerzőjének, amelyben a Hamász terroristái 1139 embert öltek meg. (A Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszokkal a halálos áldozatok száma 1206-nál jár.) Jahja Szinvár egy 2024 júniusában kiszivárgott üzenetváltás szerint a gázai háborúról azt mondta, az „izraeliek pontosan ott vannak”, ahol látni akarja őket – ezzel valószínűleg az Izrael lel szembeni hatalmas nemzetközi felháborodásra célzott, a gázai háborúban megölt több mint 42 ezer palesztint pedig „szükséges áldozatnak” nevezte. Likvidálása már csak azért is nagy fegyvertény lenne, mert a Hamász-vezér évek óta semmilyen telekommunikációs eszközt nem használ, futárok révén tartja a kapcsolatot a külvilággal.

Izrael 2024. július 31-én egy teheráni merényletben végzett Iszmáil Haníjével.

Mindeközben az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka csütörtökön óva intette Izraelt attól, hogy megtámadja az iszlám köztársaságot. „Megmondjuk nektek (Izraelnek), hogy ha bármilyen agressziót követtek el országunk bármely pontja ellen, mi ugyanezen pontotok ellen fájdalmas támadást intézünk” - mondta Hoszein Szalámi egy televíziós beszédben, hozzátéve, hogy Irán képes áthatolni Izrael védelmi rendszerén. Felmerültek olyan találgatások, hogy Izrael csapást mérhet Irán nukleáris létesítményeire vagy éppen az olajipari infrastruktúrára.