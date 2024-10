- Hatalmas dózis pénzt, havonta 12 és fél milliárd forintot ígérnek a magyar egészségügynek

pénz;ígéret;egészségügyi ellátás;Takács Péter;

2024-10-18 05:45:00 CEST

Újabb adósságrendezésre számíthatnak novemberben a kórházak – közölte Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének (EGVE) szokásos, őszi konferenciáján, Balatonalmádiban csütörtökön. Ezúttal nemcsak a szokásos tűzoltásra számíthat az ágazat, hanem augusztustól visszamenőleg havi 12,5 milliárdos pluszforráshoz is juthat. Az összeg novembertől automatikusan be is épül a havi finanszírozásba. A politikus szerint mindez annak köszönhető: az egészségügyi államtitkárságnak sikerült csaknem egy tucat kórházban módszeresen gyűjtenie a betegellátás költségeit, és az ez alapján készült elemzéssel meggyőzték a Pénzügyminisztériumot, hogy szükség van többletforrásra.

A hallgatóság soraiban ülő Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára Takács Péter előadása után gratulált az államtitkárnak, hozzátette: ha mindez megvalósul, az rendkívül megnyugtató a beszállítóknak.

Mint emlékezetes, 2024-ben példátlanul nagy, 200 milliárd forint adósságot gyűjtöttek össze az egészségügyi intézmények. A kormány nyárig két részletben mintegy 105 milliárd forintnyi tartozást rendezett. Az első részletet, körülbelül 63,4 milliárd forintot, május végéig kapták meg a kórházak, további 41,1 milliárdot júliusban. Ám a 104,5 milliárdos adósságrendezés után is látszott, hogy szükség lesz egy harmadik, nagyobb konszolidációs összegre. Havonta ugyanis 12-13 milliárddal nőtt a kórházak eladósodása. (Ez a növekmény 2023-ban átlagosan havonta 3,7 milliárd volt.)

Az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása alá tartozó kórházak szeptember végéig újabb 76,1 milliárd forintnyi kifizetetlen számlát gyűjtöttek össze. (Becslések szerint az egyetemekkel együtt a lejárt tartozásállomány elérte a 100 milliárdot). A most bejelentett adósságrendezésre fordítható 64,6 milliárddal, valamint az idei év három hónapjára juttatott, havi 12,5 milliárd forinttal, összességében 102,1 milliárd kerül az intézményekhez, amelyet a szeptemberig lejárt számláikra utalhatnak tovább a beszállítóknak.

A kórházi gazdasági vezetők szakmai fórumán Takács Péter beszélt arról is, hogy a jövő év elején kerülhet a kormány elé az ellátás minimális feltételeit megszabó új jogszabály-tervezet. Ebben a betegellátás szükségleteihez igazítják mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket. Példaként említette: ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azokon a kórházi osztályokon, amelyek reggel nyolc és délután négy között tudják ellátni a műtétes betegeket, csak a tervezhető és az egynapos műtétek történhetnének.

Az államtitkár bejelentette, hogy az állami CT- és MR-gépcsere programban „tiszta versenyt” hirdettek, ami azt is jelenti, hogy az ajánlatot tevők között az európai korábbi beszállítók mellett megjelentek a kínaiak és a török gyártók is. Hozzátette: ahol a szakma azt mondja majd, hogy ezek a keleti gépek kompatibilisek, azokat fogják megvásárolni, mert ezekkel 30-40 százalékkal olcsóbban juthat Magyarország a képalkotó diagnosztikai eszközökhöz.

Beszélt arról is, hogy kormányzati felhatalmazást kapott arra, hogy a 2014-es központi leépítéssel elbocsátott 250-300 embert most pótolhatják az ágazatot irányító hivatalokban, így az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, a tiszti orvosi hivatalnak, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek lesznek új, főként a saját szakmai profiljaiknak megfelelő ellenőrzést segítő munkatársai.