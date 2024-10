- Már Mészáros Lőrinc embere is kifogásolta a kiszámíthatatlan állami szabályokat

szabályok;gazdasági környezet;Mészáros Lőrinc;Opus Global;

2024-10-17 21:25:00 CEST

Úgy érezzük magunkat, hogy először azt mondják a versenypályán, hogy el kell indulni 3600 méteren, majd szólnak, hogy lesz egy gát, aztán lesz tizenkettő, utána még vizes akadály is– mondta a Portfolio Budapest Economic Forum című konferenciáján Vida József, a Mészáros Lőrinchez tartozó Opus Global Nyrt. igazgatóságának az elnöke.

Az adott panel témája arról szólt – derül ki a Telex összefoglalójából – hogyan tudnak a legnagyobb magyar cégek alkalmazkodni a mostani gazdasági helyzethez.

Vida József ismertetése szerint az Opus Global jó ütemben haladt a válság alatt, és ugyan az építőipar most lelassult, az élelmiszeripar átveszi a szerepét. Kitért arra is, hogy megpróbálnak külföldre pénzt vinni, s „nem biztos, hogy Európa fele kell figyelnünk, körül kell néznünk”. Megjegyezte azt is, hogy el kellene térni attól a módszertől, miszerint a kormány kémcsövekben kitalálja a magyar gazdaságpolitikát, több kommunikáció kellene az állami és a nagyvállalatok közt.

Arról még az egyik áprilisi cikkünkben írtunk, hogy egy év alatt megduplázta profitját a Magyarország leggazdagabb embere, a Mészáros Lőrinc résztulajdonában lévő Opus Global, így történelmi csúcsot jelentő, 45 milliárd forintos nettó eredményt ért el a szintén rekord, 686 milliárd forintos árbevétel mellett.

Ugyanezen a konferencián éles kritikát fogalmazott meg az állami és uniós túlszabályozással szemben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank (OTP) elnök-vezérigazgatója is. Csányi Sándor azt hangoztatta, az adók bevezetésekor tett kormányzati ígéretek rendre nem teljesülnek, az extraprofitadónak például idén már nem kellene léteznie.