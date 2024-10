- Heti abszurd: Az elmúlás pénisze

Heti abszurd;

2024-10-19 17:23:00 CEST

„Lehet még toldozni-foldozni, de vége van a NER-nek” – mondta a lapunknak adott videóinterjúban a héten Nagy Ervin színművész. Egy lelkes Tisza-szimpatizánstól – aki arcát és hangját is adja a párt kommunikációjának – nem eget rengetően döbbenetes kijelentés, de még mielőtt bárkit is vágyvezérelt gondolkodással vádolnánk, a friss pártszimpátia-felmérések szerint lankadni látszik a Fidesz-szavazók harci hevülete, már alig pár százalékra lemaradva toporog, morajlik, habzik mögöttük a Tisza. Ha nem hiszünk a közvélemény-kutatásoknak, mert erre is jó okunk lehet, akkor elég csak körülnézni, mi történt a héten a hazai politikában. A nagy büdös semmi, mondhatni.

Persze csak mert Orbán Viktor brüsszeli turnéja miatt vigyázó szemét most nem idehaza tartja, az Európa Tanácsban egyedül csörtet be a „csatamezőre”, megannyi zsebre dugott kéz mellett elhaladva. Miközben miniszterelnök-kollégái lelkesen puszilkodnak még politikai ősellenségeikkel is, a családi fotókon is kiállnak mögüle, hogy érzékeltessék, az Unió jelenlegi elnökségének elnökét a nemkívánatosság aurája lengi körbe. Hazatérve majd úgyis előadja, mekkora siker volt az újabb békemisszió, már folyamatban a mocsárlecsapolás, az árvízi védekezésnél beszerzett vízügyi ismereteknek hála. Az Európai Néppárt meg költse patikára azt a pénzt, amit a Facebook-kampányukba toltak, azt üzenve, hogy Orbánnak ideje menni. Ezt úgysem ők döntik el, hanem a magyar szavazók, bár ugye most őket is kissé maga alá gyűrte az őszi szezonális depresszió.

Ám ez csak átmeneti állapot, míg a kormány túl nem lendül a kreatív válságon, amit jól jelez, hogy amíg nincs itthon a gazda, a propaganda is pihenget.

Legfeljebb kiégett híradásokat gyárt a Tényekbe Magyar Péter pirossal bekarikázott péniszéről, ha már minden eddigi karaktergyilkos próbálkozás úgy lepattant az emberéről, mintha a talpától a feje búbjáig síkosítóval lenne bekenve.

Vagy Űrgolyhók-paródiavideókat forgat a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, hogy ezzel illusztrálja, űrsebességbe kapcsolt itthon a vasútfejlesztés. „Jó ránézni ezekre a gépekre, nem? Itt már komolyság van, hallod. Vége van annak az időszaknak, amikor ez izéről szólt, csákányról meg vasvilláról, mi?” – magyarázott a mozdonyvezetői fülkében készült, örkényi abszurd minőségű performanszban Szijjártó Péter a legértelmesebb nézésébe menekülő Mészáros Lőrincnek.