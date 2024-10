- Úgy tűnik, nem igazította helyre az orosz állami hírügynökség Szijjártó Péter állítólag félreértelmezett szavait

Oroszország;Szijjártó Péter;helyreigazítás;

2024-10-18 18:24:00 CEST

Nem kérette be az orosz nagykövetet a külgazdasági és külügyminiszter, miután a hétvégén az orosz állami hírügynökség a tárca szerint kiforgatta szavait - hívta fel a figyelmet a 444.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Szijjártó Péter nemrégiben a Ria Novosztyinak adott nyilatkozatában azt mondta, elkerülhető lett volna, hogy Oroszország háborút indítson Ukrajna ellen, ha a NATO megvitatja azt az úgynevezett „szerződéstervezetet”, amelyet Oroszország 2021 decemberében küldött el a védelmi szövetségnek. „Én emlékszem azokra a napokra. Azt hiszem, ami akkor hiányzott, az egy komoly vita” - fogalmazott a tárcavezető, aki egyben sajnálkozott egy sort, hogy ez a vita nem jött létre. – Talán most már nincs értelme annak, amit mondok, de szerettem volna, ha ez a párbeszéd létrejön. Mert ha létrejött volna, talán most nem lennénk ebben a helyzetben - mondta a miniszter.

Paczolay Máté szóvivő szerint ugyanakkor Szijjártó Péter nem konkrétan az Oroszország által megfogalmazott biztonsági garanciákról beszélt, hanem a háború elindítását, a 2024. február 24-ét közvetlenül megelőző időszakról, és ennek kapcsán mondta azt, hogy a felek között folytatott párbeszéddel és tényleges tárgyalással esély nyílhatott volna a háború elkerülésére. A három évvel ezelőtti javaslatot irrelevánsnak nevezte a jelenlegi helyzetben.

A portál beszámolója szerint a miniszter az Országgyűlés külügyi bizottságában tett meghallgatása után azt mondta, „súlyos ferdítés” történt, senkitől sem fogadják el a magyar NATO-tagság megkérdőjelezését. Egyben nyomatékosította, úgy értette mondandóját, hogy a nagyhatalmaknak beszélniük kell egymással, de ez nem azt jelenti, hogy egyoldalúan el kell fogadni a másik igényeit. Mivel nem a nagykövet forgatta ki a szavait, nem is kéreti be, a Ria Novosztyinak jelezték a félreértést, ő viszont nem foglalkozik a válasszal. – A történtek után nem is fog nekik nyilatkozni – darálta el.

Ám úgy fest, a RIA Novosztyi semmiféle helyreigazítást. A Népszava csütörtök este keresett Szijjártó Péter nevére az orosz állami hírügynökség honlapján, amelyen nem szerepelt ilyen jellegű tartalom.