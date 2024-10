- Szóvivője szerint az oroszok kiforgatták Szijjártó Péter szavait, a politikus nem a NATO-ra hárította a felelősséget azért, hogy az oroszok lerohanták Ukrajnát

Oroszország;NATO;Szijjártó Péter;

2024-10-13 19:13:00 CEST

„Visszautasítunk minden kísérletet, ami a külügyminiszter szavainak hazug kiforgatására irányul” - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Szijjártó Péter az orosz állami hírügynökség, a Ria Novosztyinak arról beszélt, hogy elkerülhető lett volna, hogy Oroszország háborút indítson Ukrajna ellen, ha a NATO megvitatja azt az úgynevezett „szerződéstervezetet”, amelyet Oroszország 2021 decemberében küldött el az észak-atlanti szervezetnek. „Én emlékszem azokra a napokra. Azt hiszem, ami akkor hiányzott, az egy komoly vita” - fogalmazott a tárcavezető, aki egyben sajnálkozott egy sort, hogy ez a vita nem jött létre. „Talán most már nincs értelme annak, amit mondok, de szerettem volna, ha ez a párbeszéd létrejön. Mert ha létrejött volna, talán most nem lennénk ebben a helyzetben” - mondta a miniszter.

Paczolay Máté szerint ugyanakkor Szijjártó Péter nem konkrétan az Oroszország által megfogalmazott biztonsági garanciákról beszélt, hanem a háború elindítását, 2024. február 24-ét közvetlenül megelőző időszakról, és ennek kapcsán mondta azt, hogy a felek között folytatott valós párbeszéddel és tényleges tárgyalással esély nyílhatott volna a háború elkerülésére. A három évvel ezelőtti javaslatot pedig irrelevánsnak nevezte a jelenlegi helyzetben.

A Momentum Mozgalom elnöke vasárnap délután egyébként közzétette azt a videót, amelyen a tárcavezető ominózus okfejtése hallható. A 37 másodperces részletben a külgazdasági és külügyminiszter nem mondja ki a NATO nevét. A teljes interjú nincs fent videós formátumban, abból csupán két részlet érhető el - köztük van az, amit az ellenzéki politikus kitett, így egyelőre nem lehet meggyőződni arról, milyen kontextusban kell értelmezni Szijjártó Péter szavait. Tompos Márton szerint az mindenesetre kijelenthető, hogy a magyar tárcavezető orosz ügynök, s orosz érdekeket szolgál, ráadásul veszélyben van a magyar NATO-tagság. „Nincs hova hátrálni. Ha a Fideszre szavazol, Vlagyimir Putyint választod. Szijjártó Péter, takarodj a közéletből” - kommentálta az elhangzottakat Tompos Márton.