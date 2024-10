- Joe Biden Ukrajna támogatásának a folytatására kér

Németország;Franciaország;Ukrajna;Egyesült Államok;Joe Biden;Egyesült Királyság;katonai támogatás;

2024-10-18 19:59:00 CEST

Tartsák fenn Ukrajna támogatását Oroszország teljes körű inváziójával szemben, kötötte a nyugati szövetségesek lelkére a berlini látogatásra érkező Joe Biden. „Tudom, hogy ennek súlyos az ára - tette hozzá -, de ne tévedjünk, ez össze nem mérhető azzal, amit egy olyan világban kell fizetni, ahol az agresszió uralkodik, s a nagy államok megtámadják és megfélemlítik a kisebbeket, csak azért, mert megtehetik” - mondta az amerikai elnök, mielőtt megbeszélést kezdett a német kancellárral. Mint elmondta, Olaf Scholzcal megvitatja azokat az erőfeszítéseket, hogy „a befagyasztott orosz eszközök nyereségének felszabadításával” növeljék Ukrajna katonai támogatását és megerősítsék energetikai infrastruktúráját. Scholz kijelentette: „Teljesen egységesek vagyunk az elhatározásunkban, és támogatni fogjuk Ukrajnát, ameddig csak szükséges.”

Biden villámlátogatására két és fél héttel az amerikai elnökválasztás előtt került sor, amelynek hajrájában Donald Trump volt elnök, republikánus jelölt fej-fej mellett küzd újraválasztásáért Kamala Harris alelnökkel, a demokraták jelöltjével szemben. Trump győzelmi esélyei aggodalmat keltenek Ukrajnában és a NATO-szövetségesek között, mivel többször kifejtette, vonakodna fenntartani Ukrajna eddigi amerikai segélyezését és az észak-atlanti blokknak nyújtott támogatásokat is feltételekhez kötné.

A látogatás nyitó eseményén, ahol Biden átvehette Németország legmagasabb érdemrendjét, Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök név nélkül utalt a Trump 2017-2021-es elnöksége alatt feszültté vált európai-amerikai kapcsolatokra. „Alig néhány éve a távolság akkorára nőtt (köztünk), hogy majdnem elvesztettük egymást” - mondta. „Amikor Önt elnökké választották, szó szerint egyik napról a másikra visszaadta Európa reményét a transzatlanti szövetségben.” Steinmeier reményét fejezte ki, hogy bárhogy is alakul a novemberi elnökválasztás "az európaiak nem felejtik el, hogy Amerika nélkülözhetetlen számunkra", és viszont.

Délután Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök is csatlakozott Bidenhez és Scholzhoz, hogy megvitassák, miképpen lehetne véget vetni az ukrajnai harcoknak. „Bár a helyzet hihetetlenül kemény, az is igaz, hogy Oroszország egyre gyengül” - mondta el Starmer a brit nagykövetségen. Hozzátette, megvitatták, hogyan gyorsíthatják fel az Ukrajnának nyújtott támogatásukat. John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője szerint a felek beszéltek az ukrán elnök győzelmi tervéről, és arról, "hogy el tudunk-e érni egy olyan igazságos békét, amelyet Zelenszkij elnök és az ukrán nép is elfogad (...), amelyet meg is tudjuk valósítani”.

A találkozón szó volt a Hamász vezér Jahja Szinvár megölése után kialakult közel-keleti helyzetről is.