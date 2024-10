- Akciótervek

Orbán-kormány;Brüsszel;béremelés;gazdasági akcióterv;családi adókedvezmény;TISZA Párt;

2024-10-21 06:00:00 CEST

Imádják az akcióterveket, ami abból is látszik, hogy volt itt mindenféle: államigazgatási, országvédelmi, családvédelmi, gazdaságvédelmi. Az akciótervekhez sok kicsi operatív törzs dukál. Ha valami nem megy (például a kormányzás), akkor jelents be egy akciótervet és hozz létre egy operatív törzset! Olyan, mintha kormányoznál. Nem véletlen, hogy sokra nem mentünk ezzel a szakajtónyi tervvel, hisz mindenki láthatja, az államigazgatás meg a családok meg az egész ország, úgy meg lettek akciótervezve, hogy azóta hasítunk. A reménytelenségbe.

A gazdaságvédelmi akcióterv is "sikeresnek" mondható, hisz ennek jegyében hozták össze az unió legnagyobb inflációját, legmagasabb államadósság-kamatterhét, a legnagyobb hiányát, az EU legkorruptabb és legszegényebb országát. Mivel ilyen sikeres volt a gazdaságvédelmi és országvédelmi akcióterv, ezért kell most még egy gazdasági akcióterv, amely a 3-6 százalékos GDP-növekedést célozza. Most 3 vagy 6 százalék a cél? Jó lenne eldönteni, csak hogy mit kérjünk majd számon egy év múlva!

Választások lesznek, valamint villantani kell - a Fideszt utolérte az egyszemélyes Tisza-párt, romlik a gazdaság helyzete, az emberek láthatóan kezdenek kiábrándulni a Fideszből, annak vezetőjéből. Csendben jegyzem meg: láttunk már ilyet 2021-ben, nem lett belőle semmi, mert a Fidesz sokkal jobban kampányolt. A butaság ereje hatalmas. Annyiban mégis új helyzet van, hogy az elmúlt 15 évben egyszer sem kezdett ilyen hamar kampányolásba a Fidesz. Nem kényszerült rá.

Jönnek a jóléti intézkedések: duplázzák a családi pótlékot. Ja, nem jövőre, mert nincs rá pénz, 2025-ben valójában csak a negyedével emelik, hisz az 50 százalékos emelés is csak az év második felétől jár. Igaz, 2026 februárjában már minden családos megkapja a plusz adókezdvezményt - két hónappal a választások előtt. A másik pont, hogy uniós támogatások híján kapjanak kedvezményes hitelt a kisvállalatok. Hát ez egy hatalmas ötlet! Vajon hány percig gondolkoztak rajta Nagy Mártonék? De még ennél is jobb az egymilliós átlagbér – meg is mondta Gulyás Gergely a programhirdetéskor, hogy azt várják, a munkaadók fizessék ki és akkor itt minden szuper lesz. Hogy a kormány mivel járul hozzá a reálbérek várható emeléséhez? Hát, ez az! Megígérhetnék, hogy egy százalékra leviszik és ott tartják az inflációt. Mert lehet 4 százalékos meg 13 százalékos béremeléssel is elérni egy 3 százalékos reálbérnövekedést; nem mindegy, melyik forgatókönyv jön össze. Nem az a kérdés, hogy mikor lesz egymillió forint a bruttó átlagbér, és ezer euró a magyar minimálbér, hanem az, hogy az odavezető úton mekkora inflációt gerjeszt a kormány.

Mindez ez programnak kevés. A Fidesznek, Orbánnak továbbra sincs terve, nem tud mit kezdeni az országgal. Zsákutcába kerültünk, innen ezzel a garnitúrával nincs visszaút. Az Európai Néppárttól már megjött az utolsó figyelmeztetés az ország népe számára: vagy Orbán megy a levesbe vagy az egész ország vele együtt!

Az egy másik akcióterv, de azt fekete öves profik írják.