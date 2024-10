- „Azért vannak bajban, mert nem jönnek az oroszok” – Még a saját adórendeletét is megváltoztatta a turai önkormányzat a Tiborcz-féle kastélyszálló kedvéért

veszteség;leállás;idegenforgalmi adó;Tiborcz István;Turai kastélyszálló;BDPST Group;

2024-10-21 05:55:00 CEST

Ez azért érdekes, mert a településen egyetlen kereskedelmi szálláshely van – erősítette meg lapunknak a város független, de bevallottan jobboldali kötődésű polgármestere –, ez pedig a miniszterelnök veje, Tiborcz István érdekeltségi körébe tartozó BDPST Zrt. csoport tulajdonában álló tizenkilenc szobás Botaniq Turai Kastély.

Itt egyetlen éjszaka egy deluxe franciaágyas szobában egy főre 150 000 forintnál kezdődik, ha pedig valaki az elnöki lakosztályban akarna eltölteni egyedül egy pazar estét, annak ezért most valamivel több mint 3 millió forintot kellene fizetnie, legalábbis a booking.comon október közepén még elérhető árak szerint. A város szempontjából – gondolnánk – nem mindegy, hogy alig hatszáz, vagy akár 120 ezer, de még a legalacsonyabb árakkal számolva is több ezer forint folyik be fejenként és éjszakánként idegenforgalmi adóbevétel címén a vendégek után.

Szendrei Ferenc a város független polgármestere lapunknak azt mondta: mivel addig semmilyen kereskedelmi szálláshely nem volt a városban, 2023 elején alkották meg a város idegenforgalmi adórendeletét. Ezt később az országban bevett gyakorlatként alkalmazott megszabott, napiáras konstrukciójúvá alakították át. Hozzátette: a cégtől származott iparűzési adó-bevétele a városnak és reményei szerint a novembertől életbe lépő, a rendezvényekre fókuszáló működtetés is termel majd önkormányzati adóbevételt. Hosszabb távon bíznak abban – folytatta Szendrei Ferenc –, hogy a Botaniq Turai Kastély visszatér majd a korábbi, hotelszerű működéshez is.

Azt nemrégiben derült ki, hogy mivel az ötcsillagos turai kastélyszálló folyamatosan veszteséget termel, átalakítják a profilt, és a hotelszerű működés helyett privát rendezvényekre, esküvőkre adják ki az épületet. A tulajdonos vállalkozás a portálnak azt nyilatkozta: az üzleti modell finomhangolásának oka, hogy jelentősen megnőtt a hasonló rendezvények és a kastély privát bérlése iránti érdeklődés. Ehhez valamivel szűkebb stábra van szükség, de a változással érintett dolgozók jelentős része a cégcsoporton belül dolgozik majd tovább.

Megkérdeztük a BDPST Hotel Management Zrt-t, hány százalékos volt az elmúlt egy évben a foglalási arány, illetve hol tudnak elhelyezkedni a cégcsoporton belül az innen távozó alkalmazottak, de nem kaptunk választ.

– Eddig se mentünk be, ezután még úgyse fogunk. Olyan ez a kastély nekünk, mint valami luxusbirtok Latin-Amerikában: fegyveresek őrzik, biztonsági őrök állítanak meg mindenkit, néha azt gondolom, ha arrafelé repülne egy galamb, azt is leszednék valahogy. Egy haverom a lánya születésnapjára ült be ide a feleségével meg a gyerekkel ebédelni, fel volt készülve egy borsos összegre, de azért a százhatvanezer forintos számla kiakasztotta – mesélte egy férfi Turán, a szállodává alakított Schossberger-kastély tőszomszédságában. A közelben dolgozik, nap mint nap látja az impozáns épületet, amit a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST csoport egyik leányvállalata üzemeltet.

– Korábban is a „bulik” tartották fent valahogy a kastélyszálló működését, főleg a gazdag orosz családok, akik helikopterrel jöttek ide esküvőt, születésnapot, keresztelőt ünnepelni. Most azért vannak bajban, mert a háború kitörése óta nem jönnek az oroszok

– ezt már egy középkorú asszony mondta a turai piactéren, hozzátéve: a szomszédja a szállodában dolgozik, ezért első kézből informálódik a vendégkörről. Szavai szerint korábban hetente legalább egyszer leszállt a kertben egy helikopter, de ha többen jöttek, akkor a birtok melletti sportpályát használták.

– Annak idején még ez az épület volt az általános iskolánk, elég kopott volt a belseje, csak itt-ott látszódott, milyen gyönyörű lehetett valaha a falfestés. Olyan közel laktunk hozzá, hogy szünetekben haza tudtam szaladni, ha éppen otthon hagytam valamilyen felszerelésemet. Sokan ágálnak amiatt, hogy a NER-hez köthető vállalkozás vette meg a kastélyt, de én ilyenkor mindig azt mondom: a kapu nyitva állt, bárki megvehette volna az ingatlant, akinek pénze van. A falu – mert mi csak így hívjuk az egyébként hivatalosan városnak titulált Turát – meg legalább profitál ebből, mert nem kell azt néznünk, hogy romosodik egyre jobban ez a valaha szebb napokat látott épület, esténként pedig, ha elsétálunk a körbekerített park mellett, attól sem kell félnünk, hogy valamelyik csavargó kiugrik a bokrok alól és ránk támad – mondta egy idősebb asszony, aki a muskátlikat hozta éppen a kastéllyal átellenben lévő szülői házhoz, átteleltetni. Azt, hogy november 1-jétől már nem klasszikus hotelként, hanem amolyan zárt, privát, kibérelhető rendezvényhelyszínként működik majd az épület, tőlünk hallotta először. Szerinte ez nem fog változtatni a helyiek hozzáállásán, eddig is csak messziről nézték a szépen felújított, impozáns tornyokat, ablakokat és falakat, s ha jót akartak enni, akkor nem ide, hanem a piactéren lévő házias konyhát vivő vendéglőbe mentek inkább.

Mivel a híradások arról szóltak, hogy csak november 1-től alakul át egyfajta privát rendezvénytérré az épület, addig pedig külső vendégeknek is látogatható az itteni Clarisse étterem, megpróbáltunk bejutni. A kitárt vaskapun át még láttuk, hogy hat-hét, uniformisban öltözött kertész bíbelődik a növényekkel, de a sorompótól beljebb nem jutottunk, mert egy fehér inges, fekete nadrágos biztonsági őr az utunkat állta. Mondtuk, csak egy kávét innánk, vagy egy sütit ennénk az étteremben, de akár egy ebédre is befoglalnánk, ha délelőtt netán még zárva vannak, ám szavai szerint ez a lehetőség már csak a szállóvendég előtt áll nyitva.

Veszteséget görgetve

Nemcsak a turai szálláshely működtetése okozhat nehézséget a hotelekért felelős BDPST Hotel Management Zrt.-nek, amely az Opten adatai szerint megalapítása óta veszteségesen működik: 2019-ben 35 millió, egy évvel később 103 millió, 2021-ben 70 millió, 2022-ben 95 millió, míg tavaly 19 millió forintosos veszteséggel zárták az esztendőt. Az Átlátszó 2016-ban írta meg, hogy az épület korábban egy indiai milliárdosé, Sachidananda Sukumaré volt, aki 1991-ben az akkori tulajdonostól, a Lapkiadó Vállalat jogutódjától, a Pallastól 125 millió forintért szerezte meg az ingatlant, arra azonban nem számított, hogy több milliárd forintot kell annak rendbetételére fordítania. Ezután a neoklasszicista épület sokáig üresen állt, majd 2015 év végén a turai önkormányzat bejelentette, hogy a TRA Real Estates Kft 200 millió forintért megvásárolta a kastélyt. A cég tulajdonosa az a BDPST Zrt. volt, amely igazgatóságának elnöke Tiborcz István Orbán Viktor miniszterelnök veje.

„A BDPST Zrt. működésének alapfilozófiája a régi épületek megmentése, de hogy ez ne csak egy néhány évre szóló ráncfelvarrás legyen, modern funkcióval is megtöltjük azokat. A Turai Schossberger-Kastély rekreációs funkciókkal gazdagodik, egy 19 vendégszobával rendelkező rendezvényközpontként üzemel majd, ahol akár esküvők és kulturális programok is szervezhetőek” – írta a részben hitelből készült, 4,5 milliárdos, a műemléképületek felújítására igénybe vehető adókedvezményt is kihasználó beruházás félidejében Tóth Judit vezérigazgató szavait idézve a BDPST cégcsoport. Ő külön kiemelte: „az új funkció kiépítése nem jelenti a kastély kisajátítását. Terveik szerint úgy az épület, mint az egyedülálló kastélypark előre meghatározott „nyílt napokon”, az eredetileg tervezett rekreációs funkció és a vendégek zavarásának elkerülésével, nyitva áll majd a látogatók előtt, hiszen egy hazánkban különleges építészeti kulturális műemlékről van szó, amelyet nem szabad elzárni az érdeklődők elől”.