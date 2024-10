- Szijjártó Péter munkaebéden fogadta a háborúban maximálisan Oroszországot támogató Georg Spöttlét

Szijjártó Péter;Georg Spöttle;orosz-ukrán háború;

2024-10-20 17:38:00 CEST

Munkaebéden Szijjártó Péter miniszter úrral. Volt témánk bőven az orosz-ukrán konfliktuson keresztül a Közel-Keletig - írta a Facebookon Georg Spöttle biztonságpolitikai- és ufó-szakértő, közzétéve egy közös fotót a külgazdasági és külügyminiszterrel.

A nagy találkozásról Szijjártó Péter is megemlékezett egy közös fotóval. A tárcavezető azt írta: „A világ mára nagyon bonyolult hellyé vált, megvitattuk ki hogyan látja…”

Azt, hogy Georg Spöttle hogyan látja például az orosz-ukrán háborút, több alkalommal is kifejtette már. Az Orbán-kormány propagandája propagandája által előszeretettel biztonságpolitikai szakértőként szerepeltetett Georg Spöttle például nyíltan kijelentette, hogy a háborúban „maximálisan Oroszországot” támogatja. E támogatásban pedig olyannyira aktívnak bizonyult, hogy két éve még a hírhamisítástól sem riadt vissza, amikor is ukrán támadásnak állított be egy 2016-os videófelvételt, amikor valójában az oroszok bombázták a szíriai Aleppót. Ezt a felvételt annak alátámasztására vágta be, hogy azt állította, ukrán tisztségviselők nyomást próbálnak gyakorolni az amerikaiakra, hogy küldjenek nekik kazettás bombákat. „Ez egy valós felvétel, hogy az ukránok a Donbaszban mit műveltek, tehát ennek a háborúnak azért vannak okai is” – jelentette ki.

Oroszbarát erőfeszítéseit az orosz védelmi minisztérium meg is jutalmazta azzal, hogy tavaly kivitte a Donbászba „tudósítani”, amely során merő véletlenségből ugyancsak az oroszpárti narratívát hangsúlyozta.

Mellesleg Geörg Spöttle korábban a Fidesz egyéni képviselőjelöltje volt (és utána is párttag maradt), és arról is értekezett már, hogy elrabolták a földönkívüliek. „Éjszakánként a szolgálati fegyveremmel ültem az ágyamon, ha a szürke lények újra feltűnnének nálam” – mesélte akkor.