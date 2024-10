- Alighogy Csárdi Antal kilépett az LMP-ből, felfüggesztették a mentelmi jogát

felfüggesztés;tüntetés;mentelmi jog;szabálysértés;útzár;Polt Péter;Samsung gyár;Pócs János;Csárdi Antal;

2024-10-21 17:47:00 CEST

Felfüggesztette az Országgyűlés hétfőn Csárdi Antal mentelmi jogát, a képviselők 132 igen 38 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták Polt Péter legfőbb ügyész indítványát – írja a Telex. A parlamenti mentelmi bizottság már szeptember 30-i ülésén egyetértett a felfüggesztéssel, amit bizottsági a tagok 5-1 arányban támogattak is. Polt arra hivatkozva kérte mentelmi joga felfüggesztését, hogy Csárdi szabálysértést követett el akkor, amikor lezárta a gödi Samsung-gyár bejáratait.

A Népszava is beszámolt júniusban arról, hogy Csárdi Antal az LMP akkori frakcióvezető-helyettese Facebook-videójában jelentette be, hogy a párt aktivistái lezárták a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának mindkét bejáratát. Így próbálták elérni, hogy a vállalat ne tudjon működni, a bíróság ugyanis (akkor) kimondta, nem rendelkezik megfelelő környezethasználati engedéllyel.

Maga Csárdi azt közölte: „Ha a kormány és az intézményei nem végzik el a feladatukat, akkor el fogjuk végezni mi” – fogalmazott korábban a politikus, aki szerint – mivel a jelenlegi helyzet jogszerűtlen – meg akarják akadályozni, hogy egyáltalán be lehessen hajtani a gyár területére.

Polt Péter indítványa szerint az LMP aktivistái lezárták az akkumulátorgyárhoz vezető Fóti utat egy keresztbe elhelyezett paravánnal, és később az M2-es autóút felőli bejáratot is lezárták. – Csárdi Antalt többször is felszólította rendőrség, hogy hagyja el a helyszínt, ezt azonban nem tette meg. Ezzel viszont szabálysértést követett el, amit a helyszínen el is ismert – olvasható a cikkben.

Csárdi szerint „nem áll fenn a szabálysértési tényállás”, ezért a szavazás vesztese a demokrácia lesz.

A politikus - ahogy arról mi is írtunk - vasárnap hivatalosan kilépett az LMP-ből és a párt frakciójából is távozik.

A döntés után a képviselők egy másik mentelmi ügyet is tárgyaltak. Pócs János fideszes országgyűlési képviselőnek azonban 22 igen, 140 nem és 1 tartózkodás mellett nem függesztették fel a mentelmi jogát, amire a Szolnoki Járásbíróság tett indítványt rágalmazás miatt.