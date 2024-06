Lezárta a gödi akkugyár mindkét bejáratát az LMP

M.A.;

2024-06-03 13:10:00

Az aktivisták próbálják elérni, hogy a vállalat ne működhessen.

Hétfő délelőtt a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának mindkét bejáratát lezárták az LMP aktivistái. Így próbálják elérni, hogy a vállalat ne tudjon működni, a bíróság ugyanis kimondta, jelen pillanatban nem rendelkezik megfelelő környezethasználati engedéllyel – jelentette be Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese.

„Ha a kormány és az intézményei nem végzik el a feladatukat, akkor el fogjuk végezni mi” – fogalmazott a politikus, aki szerint – mivel a jelenlegi helyzet jogszerűtlen – meg akarják akadályozni, hogy egyáltalán be lehessen hajtani a gyár területére.

Csárdi Antal közölte, a bíróság döntése – ha betartanák a szabályokat – azt jelentené, hogy a termelést gyakorlatilag több mint 98 százalékkal kellene csökkenteni, ami nem történt meg, a kormányhivatal és a környezetvédelmi hatóságok pedig nem hajlandóak valós ellenőrzéseket végezni. „Azt akarjuk elérni, hogy mindenkire vonatkozzanak Magyarország törvényei, és ne lehessen kivételezni multinacionális cégekkel csak azért, mert profitot termelnek” – mondta a politikus.

Bejelentette, hogy a lezárást a következő órákban is fenn fogják tartani.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal május 22-én közölte, hogy „a bíróság döntése a sajtóban megjelent hamis állításokkal ellentétben nem azt jelenti, hogy a gyár teljes működését fel kell függeszteni, hanem azt, hogy azokat a tevékenységeket kell a vállalatnak korlátozni, amelyekhez egységes környezethasználati engedély szükséges. Így elsődlegesen az üzemben jelenleg összesen legfeljebb 50 MWth névleges hőteljesítménnyel üzemeltetheti a kazánokat, a működését erre a szintre kell korlátozni, valamint más tevékenységek mértékét is az egységes környezethasználati engedély nélkül végezhető szintre kell csökkenteni”. A kormányhivatal kiemelte, a bíróság döntésének betartása kötelező a vállalkozásra nézve, és ezt folyamatosan figyelemmel kíséri.

Mint arról lapunk is beszámolt, a gödi Samsung-gyár tíz évre szóló, tavaly decemberben kiadott környezethasználati engedélyét bírósági keresettel támadta meg a Göd-ÉRT Egyesület. A civil szervezet a per idejére az azonnali jogvédelem elrendelését és a Samsung-gyár környezethasználatának megtiltását kérte a bíróságtól. Az egyesület május elején közölte, hogy a Budapest Környéki Törvényszék megalapozottnak ítélte a civilek kérelmét és a per lezárultáig elrendelte a keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát. A civil szervezet azt írta, a döntés alapján a hatóságnak el kell rendelnie az üzem működésének felfüggesztését. Az egyesület ezért levélben is felszólította a Pest Vármegyei Kormányhivatalt és a Samsung Magyarország Zrt.-t, hogy állítsák le a gödi gyárat.