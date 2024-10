- Fontos részlet derült ki a One Direction egykori énekesének haláláról

kábítószer;drog;énekes;One Direction;

2024-10-22 08:43:00 CEST

Többféle kábítószer, köztük kokain és metamfetamin hatása alatt volt halálakor Liam Payne, a One Direction egykori énekese - írja a Guardian.

Mint arról beszámoltunk, a 31 éves énekes Buenos Airesben halt meg nemrég, miután kizuhant egy szálloda harmadik emeleti hotelszobájából. Az argentin hatóságok már korábban azt közölték, hogy Payne alkohol vagy drog hatása alatt állhatott, agresszíven viselkedett a hotelben. A hatóságok korábban kizárták az idegenkezűség gyanúját.

A toxikológiai vizsgálat kiszivárgott előzetes eredményei szerint a boncolás során egy „rózsaszín kokain” nevű - metamfetamint, ketamint és MDMA-t (köznyelvben ecstasyt) tartalmazó - drogkoktél nyomaira bukkantak a szervezetében, de vélhetően crack formájában is fogyasztott kokaint. A végleges toxikológiai jelentést várhatóan csak hetek múlva hozzák nyilvánosságra.

Payne énekesként 2008-ban debütált, amikor részt vett a brit The X Factor tehetségkutató sorozatban. Miután kiesett a versenyből, újra részt vett a 2010-es meghallgatásokon és másik négy versenyzővel együtt megalapították a One Directiont. Ekkor Payne mindössze 16 éves volt, a tehetségkutatóban harmadik helyezést értek el, majd szerződtek. A One Directiont minden idők egyik legsikeresebb fiúbandájaként tartják számon, több mint 70 millió lemezt adtak el világszerte. A banda 2016-ban oszlott fel, Payne ezután szólókarrierbe kezdett.