- Ebéd egy táncossal, balettvonat Győrben – Több mint kétmillió néző látta a Győri Balettet az elmúlt negyvenöt év alatt

Győri Balett;születésnap;tánc;

2024-10-22 08:00:00 CEST

A születésnapi programsorozat részeként valósul meg az „Ebédelj egy táncossal!” elnevezésű rendezvény, amelynek keretében az együttes nézői, követői között sorsolással kiválasztott szerencsés résztvevők egy exkluzív ebéd mellett találkozhatnak a Győri Balett egy-egy táncművészével a Lamaréda étteremben. Az esemény házigazdája Bajári Levente Harangozó-díjas táncművész lesz, aki moderálja a kötetlen beszélgetést. Az évfordulóhoz kapcsolódóan indul a „Hallgatlak!” podcastsorozat is, amelyben a Győri Balett egykori és jelenlegi tagjai mesélnek az együttesről, karrierjük állomásairól és személyes élményeikről. A beszélgetéseket Mohácsi Szilvia kulturális újságíró vezeti, és havonta újabb epizódokkal várják a hallgatókat a Spotify platformján.

A GYSEV és a Győri Balett együttműködésében 2025 tavaszán egy „balettvonat” is elindul A kampány részét képezik flashmobok és más meglepetések is. Szintén izgalmas eleme lesz a jubileumi programsorozatnak a Győri Balett Vándorinstallációja. Ez a mozgó kiállítás a balettet népszerűsíti, és tíz győri iskolában lesz látható 2-3 hétre, ezzel is közelebb hozva a fiatalokhoz a táncművészetet. A „Filter – beszélgetős teadélután” című esemény során a balett régi és új tagjai, táncművészek, fotóművészek és újságírók idézik fel az együttes 45 éves gazdag és színes múltját. A rendezvényt a Pannonhalmi Főapátság híres teái kísérik.

Az együttes az évfordulóra egy extrákkal kiegészülő előadássorozattal is készül. A Markó–Gombár bérlet keretében a közönség négy különböző táncelőadást tekinthet meg az évad során: a Peer Gynt, a GisL, az Éva és Ádám című esteket, valamint a 20. Magyar Táncfesztivál egyik nagyszínpadi produkcióját. A jubileumi évad egyik fontos eseménye a „Tranzit est” lesz, amelyet két külföldi koreográfus jegyez. Jordan James Bridge Falling into Jupiter című sci-fi balettjében egy idegen bolygóra lépünk, ahol az emberi létezést egy másik életforma tükrében próbáljuk megérteni, míg Kim Jung-a Mirror című művében saját tudatunk mélyére tekinthetünk, hogy felfedezzük önnön arcképünket. Kik is vagyunk mi valójában? – teszi fel a kérdést a hamarosan látható új produkció.

A Győri Balett 1979-es megalakulása óta meghatározó szerepet játszik a magyar táncművészetben. Az együttes a Magyar Állami Balettintézet akkori végzős osztályából szerveződött, első vezetőjük Markó Iván volt. „Halottak napján született meg a Győri Balett, november 1-jén volt az első előadásuk, ekkor mutatták be Markó Iván koreográfiáját, A Nap szeretteit. A történet azért álomszerű, mert nem volt rá példa korábban, hogy egy végzős osztály együtt maradva új társulatot alapítson, ahogyan az a Győri Balett esetében történt” – idézi fel a kezdeteket Kiss János korábbi igazgató, az együttes egyik alapítója.