- Még egyet csavarna az Orbán-kormány által javasolt Airbnb-korlátozáson a fővárosi önkormányzat

Még egyet csavarna a kormány által javasolt Airbnb korlátozáson a fővárosi önkormányzat. Egyrészt lerövidítenék a szigorításra való felkészülés idejét, mondván a bevezetésig rendelkezésre álló idő alatt még nagyon sokan kérhetnek engedélyt a rövid távú lakáskiadásra. Üdvözlik az ezekre vonatkozó adóemelést is, de kiegészítenék a lakásukat hosszú távra kiadókra nehezedő adók mérséklésével.

Ezzel lehetne pénzügyileg is ösztönözni például az üresen álló lakások tulajdonosait a bérbeadásra. A három évnél hosszabb távra szóló bérleti szerződések esetén teljes jövedelemadó mentességet, míg az egy éven túli, de 3 év alatti kiadás esetén kedvezmény bevezetését javasolják a kormánynak.

A két éves moratóriumot kiterjesztenék azon lakásvásárlásokra is, amikor az ingatlan az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok állampolgárainak tulajdonába kerülne. Ezzel akadályoznák meg az egyre nagyobb arányú, szintén árfelhajtó hatásúnak tartott – zömében orosz és kínai tulajdonszerzéseket – Budapesten.

– jelentette be a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése előtti szokásos háttérbeszélgetésén kedden Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki szerint a főváros már korábban fellépett volna az Airbnb ellen, de az erre vonatkozó hatáskört a kerületek kapták meg. A főigazgató a Népszava kérdésére válaszolva elmondta: nem tart attól, hogy az Airbnb korlátozása súlyosan visszavetné a fővárosi turizmust.

A fenti javaslatok részei annak az új fővárosi lakáspolitikai koncepciónak, amelyet a jövő héten tárgyalnak a fővárosi képviselők. A kormánynak tett javaslatok között szerepel

Ez utóbbira egyébként már volt példa az első Orbán-kormány idején is 1998-2002 között, bár az nem volt túl sikeres. A főváros ezenfelül a kormány csatlakozását kéri a Budapest által indítandó panelfelújítási programhoz. A közös keretbe

a főváros 2,5 milliárdot tesz be, ugyanennyivel szállnának be a csatlakozó kerületek is, ezzel egy 5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási alap jön létre, de a programban résztvevő társasházaktól is elvárnának önrészt.