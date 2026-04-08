Öt év börtönre ítélték a pécsi Volvo-perként elhíresült büntetőügy vádlottjait. A Pécsnek 887 milliós kárt okozó ügylet igazi elkövetői ellen viszont soha nem indult eljárás, hiszen aligha kérdéses, hogy a buszvásárlás szálai fideszes politikusok érdekszférájába vezetnek.
Szinte biztos, hogy szeptemberben újra sztrájkolnak a pécsi buszsofőrök. A város addig aligha talál forrást az elvárt béremelésre, a sofőrök viszont nem hátrálnak. Már csak azért sem, mert a képviselők nem fukarkodtak, amikor a maguk tiszteletdíját megemelték.
A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szerint a vállalás alapján a közlekedési társaságnak az év közepétől további 3,5 százalékos alapbéremelést kellene végrehajtania, de ezt nem tette meg.
A vádlottak csak táskavivői lehettek a város és megye irányításában szerepet játszó kormánypárti politikusoknak, illetve a gazdasági érdekkörének.
A Kúria döntése alapján újra kell tárgyalni a Pécsnek 650 millió forint kárt okozó buszvásárlás perét.
Meglepő tankolásról küldött fotót a Szabad Pécsnek a hírportál egyik olvasója: a képen a Pécs tömegközlekedéséért felelős Tüke Zrt. egyik busza egy MOL kútnál tankol gázolajat.
Elhunyt Paiger István, a Tüke Busz Zrt. volt vezetője, aki az elsőrendű vádlottja volt a nagy buszpernek, ám a bizonyítékok nem az ő bűnösségét erősítették.
A gesztussal az ellen tiltakoztak, hogy a pécsi tömegközlekedésért felelős önkormányzati cég, a Tüke Busz Zrt. vezetője, Bánkuti István bántó megjegyzést tett rájuk.
A gyanú szerint több százmillió forintos kárt okoztak a Baranya megyei városnak azzal, hogy drágábban vásárolták meg a buszflottát.
A rendőrség sokadszorra is meghosszabbította a nyomozást, gyanúsítotti felelősségre vonás sem volt a túlárazottnak tűnő buszbeszerzés ügyében.