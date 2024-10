- „Ezek marhaságok” - Magyar Péter szerint Orbán Viktornak nincs semmi esélye

Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-24 11:24:00 CEST

Az európai parlamenti választáson azért értünk el ilyen eredményt, mert az emberek teljesen mást akarnak - mondta el az a Tisza Párt vezetője a hvg.hu-nak adott nyilatkozatában.

Magyar Péter szerint a hatalmi elithez tartozik nemcsak a politika, de a gazdasági elit is, az oligarchák, a médiának a propagandarésze. Ha az ember le akarja váltani őket, akkor ha valakivel is kivételt tesz, ha valakinek is kinyitja az ajtót, akkor nem szép, hogyha a másikkal ezt nem teszi meg. Nem azt mondom ezzel, hogy ne lenne az ellenzékben vagy akár a Fideszben olyan politikus, aki szereti a hazáját, és aki ezért dolgozik, és aki egy fillért sem lopott el - fejtegette a Tisza Párt elnöke, megjegyezve, neki az nem hátrány, hogy valakinek nincsen politikai múltja. Kifogásolta, hogy kiirtották a szakmaiságot, ami szitokszó lett, politikai kézi vezérlés működik a legalacsonyabb szinten is, ami leblokkolja a gondolkodást.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy nem várnak el semmiféle külső befolyást, s az Európai Néppártnak is elmondta, hogy ártanak azok a megszólalások, amelyek a Tisza Pártnak drukkolnak. Az ellenzéki politikus azt hangoztatta, az Orbán-kormányt a magyar emberek fogják leváltani, a miniszterelnök „agymenései” alá nem kell lovat adni, meg amit a rádiós szeánszon is elő szokott adni, hogy ki kit házasít össze. Ezek marhaságok. Nincsen már semmi esélyük, így hát most ezt tolják.” Azt hangoztatta, hogy senki sem akar bábkormányt, sőt, inkább a jelenlegi tűnik annak, csak nem Brüsszelhez, hanem máshová köthető. Megjegyezte, hogy az Orbán-kormány már azokért sem dolgozik, akik megszavazták.

(A „marhaság” és az „agymenés” szót használta lapunknak adott nyilatkozatában Szentpéteri Nagy Richard is – a szerk.)

Az interjúban beszélt arról is, hogy miként fog zajlani az a casting, amely elkezdi a toborzást az országgyűlési választásokra. Magyar Péter hangsúlyozta, nem csak országgyűlési képviselőket, hanem több ezer embert keresnek. Leendő nagykövetek, állami cégvezetők, kormányhivatalok vezetői, tehát az egész államapparátus, ami sok ezer ember - magyarázta, hozzáfűzve, hogy ez mennyi embert jelenthet, de van olyan poszt, amire nem kell senkit sem keresni, mert megtalálták. Konkrét neveket nem árult el arra való hivatkozással, hogy mindennek rendelt ideje van.