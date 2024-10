- Magyar Péter: Aki itt élt az utóbbi években, az már nem hisz a mesékben

gazdaságpolitika;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-13 18:54:00 CEST

„Ma ismét összegyűlik az állampárt és a Megafon apraja-nagyja Hernádi Zsolt adófizetői pénzen épült luxus szállodájában Esztergomban, hogy az eddigi impotens, töketlen gazdaságpolitika okozta összeomlás után ígérjenek valami nagyot a magyar embereknek” - írta egy vasárnapi Facebook-posztjában a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint a „főszereplő Óz a nagy varázsló, Nagy Márton gazdaság(vissza)fejlesztési miniszter lesz”, akinek eddig egyik ötlete sem vált be, viszont „legalább” évek óta stagnál a magyar gazdaság, zuhan az ipar, elszállt a költségvetési hiány és nem jönnek az uniós pénzek sem. Szerinte az a kormány fog most földi paradicsomot, száguldó gazdaságot, szárnyaló béreket, bérlakások ezreit ígérni, amelynek az utóbbi években sikerült elérnie, hogy még a román minimálbér is meghaladja a magyart és nem épített egyetlen lakást sem. Cserébe egy összeszerelő üzemmé silányította a hazánkat és kínai hiteleken tartja lélegeztetőgépen a magyar költségvetést. Ígérgetni a legszegényebb ember és a legdilettánsabb hatalom is tud.

A megoldást abban látja, hogy le kell számolni az ipari méretű korrupcióval, aminek eredményeként 3-5 ezer milliárd forint tűnik el a magyar költségvetésből évente, csatlakozni kellene az Európai Ügyészséghez, haza kellene hozni Brüsszelből a magyar embereket megillető 8 ezer milliárd forint uniós forrást és a kínai akkumulátorgyárak helyett a magyar családi vállalkozásokat, kkv-kat kellene támogatni. „Lehet azt hazudni a fehérre, hogy fekete, a tíz centire, hogy húsz, de aki itt élt az utóbbi években, az már nem hisz a mesékben és abban sem, hogy az embereket kihasználó és sanyargató Döbrögiből hirtelen a hazáját és a népét szerető slimfit herceg lesz…” - zárta sorait Magyar Péter.