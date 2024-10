- Orbán Viktor ideges, nyugat felé indul a magyar komphajó

politika;Magyarország;Orbán Viktor;Nyugat;előrehozott választás;parlamenti választás;karaktergyilkosság;Kelet;Magyar Péter;2026;

2024-10-26 05:45:00 CEST

Kifelé mind Magyar Péter, mind pedig Orbán Viktor a magyar különállást próbálja sugallani, de Orbán Viktorra már végérvényesen ráégett az orosz bélyeg, ő pedig most erőnek erejével azt próbálja sulykolni, hogy Magyar Péter a Nyugat és az Európai Unió jelöltje. Ahogyan azonban a Tisza Párt elnöke elleni sikertelen karaktergyilkosságoknál, a nagy kérdés most is az, hogy ez végül vád lesz vagy éppen dicséret.

Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Angyal Gábor lapszerkesztő, Zoltai Ákos belpolitikai rovatszerkesztő és Batka Zoltán műsorvezető több, az október 23. után aktuálissá vált fő kérdést is körbe járt. Például azt, hogy hová tűntek a női szereplők a politikából, hozhat-e előrehozott választást a Fidesz gyengülése, és lehetséges-e a NER kétharmados parlamenti többség nélkül.