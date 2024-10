- Gál J. Zoltán főtanácsadó marad a Fővárosi Önkormányzatnál, Kerpel-Fronius Gábor tanácsadóként csatlakozik

és tanácsadó maradt Jávor Benedek, Kendernay János, Misetics Bálint és Rauschenberger Péter is. A listából nem derült ki, de feltételezhetően a korábbi területüket viszik tovább. Jávor az előző ciklusban a környezetvédelemért és az Európai-politikáért felelt, most 1,35 milliót keres. Kendernay Jánost várospolitikai tanácsnoknak nevezeték ki az előző ciklusban, aki az Action for Democracyt vezető Korányi Dávidot váltotta. Havi 1 millió a jövedelme. Misetics Bálint a szociálpolitikáért felelt, most 900 ezer forintot kap. Ugyanennyit keres Rauschenberger Péter is, aki fenntarthatósági tanácsadó volt.