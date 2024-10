- „Magyar Péter akkor nyerhet, ha mi, öregek meghalunk”

Fidesz;Magyarország;Orbán Viktor;népszerűség;vidék;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-28 13:40:00 CET

– Nem tudom… – ezt a két szót ismételgeti Babic Míra, aztán így folytatja: – Mi, egyetemisták buborékban élünk, nem biztos, hogy látjuk, miképp gondolkoznak az emberek az egyetemen kívül. A hallgatók Orbán Viktort ki nem állják, 2022-ben azt gondoltuk, veszít a Fidesz, aztán mégis nyertek. Pedig az államadósság már akkor is nőtt, és a vezetők elloptak mindent. Ez most is így van, és Magyar Péter erősödik, de hogy le tudná-e győzni Orbán Viktort? Nem tudom.

Az elmúlt napokban négy dél-dunántúli városban és kétannyi faluban csaknem nyolcvan embert faggattam arról: hitelesnek látják-e azokat a közvéleménykutatásokat, amik szerint a Tisza Párt támogatottsága erősebb, mint a Fideszé. Írtunk róla, hogy a 21. Kutatóközpont és a Publicus Intézet is 1-2 százalékos Tisza-előnyről publikált adatokat, válaszul a Nézőpont azt közölte, hogy a Fidesz 11 százalékkal népszerűbb, mint a Tisza. Arra voltam kíváncsi, hogy az utcákon megszólított válaszadók tapasztalják-e a Tisza erősödését, s ha igen, mivel magyarázzák, és látnak-e esélyt rá, hogy 2026-ban kormányt buktasson Magyarék csapata. A kérdezettek negyede lerázott, mondván: nem politizálnak.

Babic Míra a Pécsi Tudományegyetemen művészet-pszichológia mesterszakra jár, s a szavaiból kihallható bizonytalanság jellemző volt a válaszadókra. Szinte senki sem hisz a felmérésekben, úgy vélik, minden attól függ, melyik párthoz kötődik a „felmérő”. Azt viszont érezte a válaszadók többsége, hogy a Tisza ott lohol a Fidesz nyakán, de talán a tizedük mondta azt, hogy Magyar Péter állhat nyerésre. Míra férje, a szívklinikán műtőssegédként dolgozó Vislóczki Mátyás megjegyezte:

– A fiatalokat jól szólítja meg Magyar, és azokat is, akik kiábrándultak Orbánból, de a Fidesz mindent bevet Magyar ellen, próbálják lejáratni, és a választás előtt kapnak a nyugdíjasok valamit, hogy a Fideszre szavazzanak. Ám úgy érzem, hogy Magyarnak van esélye 2026-ban.

Boda Zoltánné is ebben reménykedik:

– Bízom benne, hogy Magyar Péter tovább erősödik – mondta a nyugdíjas pedagógus, miközben másfél éves unokáját tolta babakocsiban Pécs egyik sétálóutcájában. A lánya családjánál vendégeskedő, amúgy Kenderesen élő asszony hozzátette: – Félek, hogy a reményeim megint megcsalnak. Rendszerváltáskor annyira örültünk a ránkszakadt szabadságnak, de az Orbán-kormány leépítette a jogállamiságot. Ebből van elegem.

Egy szekszárdi magyar-történelem tanár is a szabadsághiány miatt kesergett, ami az oktatásban is jelentkezik. Az ötvenes hölgy nem titkolta, hogy sokszor nem a diákoknak ingyen adott könyvből tanít:

– Nem jók a kötelező könyvek, gyakran a Mozaik könyveket használom. A diákoknak akarok élményt szerezni, nem a tankerületnek. De nekik is muszáj volt, nem rég vizsgáztattak le az általam oktatott tananyagból. Ez a vizsga is annyira megalázó.

A közszférából idén nyugdíjazott Katalin az egyik pécsi kávézó teraszán beszélgetett egy huszonéves párral, és nem engedte meg, hogy ők a nevüket elárulják:

– A közszférában dolgoznak – magyarázkodott Katalin. – Ha elmondanák, mi a véleményük a kormányról, holnap röpülnének. Ez egy ilyen ország lett.

Az asztalnál ülő fiatal férfi rábólintott, s bár nevét nem adta, a hangját magnóra vehettük: – Megtanultuk, hogy nem kell ugrálni, az ember foglalkozzon a saját életével, és kész. A választáskor, a fülkében politizálhatok: van egy szavazatom. Ennyi. De bevallom, drukkolok Magyarnak, meg annak, hogy újra legyen nálunk demokrácia.

Az egyik szekszárdi lakótelepen a törpespiccét vezető, egykor lakatosként dolgozó, 73 éves Ágner Antalból kérdésem nyomán ömlött a szó:

– Ez a kormány csal, lop és hazudik! Mocskos, kétszínű banda, de Magyar Péternek csak akkor lesz esélye nyerni, ha lecserélődnek a szavazók.

Ha jönnek a fiatalok, és mi, öregek meghalunk. Mert az öregeket át tudja verni ez a kormány a 13. havi nyugdíjjal, nem veszik észre, hogy a pluszpénzt felzabálja az infláció.

A Pünkösdi egyház szigetvári lelkésze, Ginter Zsolt nem foglalt állást arról, népszerűbb-e a a Tisza mint a Fidesz, de azt hangsúlyozta, hogy bármilyen erős is az Orbán-kormány, egyszer minden hatalomnak vége szakad. Az 52 éves lelkész szerint Magyar Péter azért tűnik sokak számára hitelesnek, mert a Fidesz vezetőinek köréből jött, így azt gondolják, kritikájával pontos képet fest a pártról.

Faddi Péter szerint is Magyar Péter azért népszerű, mert kormánykritikája pontos. A 62 éves, alsónánai férfi így fogalmazott:

– Sokaknak annyira elegük van Orbánék lopásaiból, hogy már bárkire leszavaznának, csak Orbán tűnjön el! Messiásként tekintenek Magyarra. Szerintem is jól beszél, de én csak akkor szavazok rá, ha látom, hogy nemcsak kritizál, hanem van egy olyan programja, amivel az ország valóban előbbre juthat.

Az egykor a paksi erőműben gépészként dolgozó,70 éves Trábert János úgy vélte, hogy Magyar Péter kormánykritikája alig különbözik attól, amit az ellenzéki politikusok mondanak 2010 óta, neki mégis hisznek, az eddig meghatározó ellenzéki politikusoknak meg nem.

– Magyar egy új hang, azt gondolják vele végre sikerülhet megdönteni a rendszert – mondta a Bonyhádon élő mérnök. – Ez egyfajta csodavárás. Mitől más ő, mint a régiek? Nem tudom, de drukkolok neki, bár engem zavar, hogy ő is a NER-lovagok közül jött, és haszonélvezője volt a rendszernek.

Egy 43 éves szerelőt – aki Tamásként mutatkozott be, és családjával Izsákról Harkányba tartott – egy bonyhádi szupermarket előtt szólítottam meg, s ő biztos volt abban, hogy a Tisza Párt népszerűbb már, mint a Fidesz:

– Orbán tönkrevágta a magyar oktatást és az egészségügyet, és mértéktelenül ellopott mindent, ezért Magyar Péter le fogja győzni őt. Ellene a lejárató taktika se működik.

A jelek szerint ez nem egészen igaz.

– Világ vége lenne, ha Magyar nyerne! – rázta fejét tagadólag Pécsett, a meszesi lakótelepen a 63 éves Teréz, miközben megszívta olcsó cigarettáját. – Miféle ember ez? A tévében állandóan a micsodáját izélgeti?! Meg veri a feleségét?! Orbán a mi emberünk, ő harcol a magyar népért az unió ellen.

Közben odalépett hozzá egyik szomszédja, a közmunkásként alkalmazott, 59 éves Flóra, és cigit kért.

– Ez volt az utolsó, esküszöm – emelte fel két ujját Teréz.

Az elnyűtt arcú Flóra is Orbán-szavazó: – A Magyar csak csinálja a cirkuszt. Orbán gondoskodik rólunk. – Cigire mégse jut? – néztem rá kérdőn. – Kenyérre se mindig – morogta lemondóan. – Nagy a drágaság. – A drágaságban Orbánnak nincs szerepe? – Nincs! A háború miatt van.

A Pécs-Meszesen sokan élnek szegénységben, itt mégis erős támogatottsága a kormánynak. A Szeptember 6-a téren, a hulló vakolatú Sztálin-barokk épületek közötti felhólyagzott aszfaltjárdán kis srácok fociztak. Sokukkal ott gurigázott az apjuk is. Erik három gyermeket nevel a feleségével, s az erőműnél alkalmazott, 25 éves férfi két passz között ekképp érvelt:

– Meszesen senkit nem érdekel a Magyar Péter. Csak egyet akarnak az emberek: kapni! Orbán választás előtt ad is nekik. Ha tőlük függ, Orbán megmarad örökre. Egyszer megindulok, és elmegyek innen, családostul. Svájcba kéne. Ott dolgoztam már 14 hónapot anyagmozgatóként, abból vettem három éve egy másfélszobás lakást 9 millióért. Nem érdekel se Orbán se Magyar. Az érdekel, hogy elmenjünk innen.

A baranyai Zádor községben élő Korsós József két botra támaszkodva jár. A 68 éves férfi elégedett Orbánnal:

– Ő ad a nyugdíjasoknak és a fiataloknak. Ugye van ez a „csók”, meg az adómentesség. Magyar az csak össze-visszabeszél. Azt se tudom már mit, csak azt, hogy összevissza. A tévében is ezt mondják. Nem való ez miniszternek.

Gebhardt Jánosné nyugdíjas darukezelő ki nem állja Magyar Pétert:

– Lenézi az embereket – kezdte a bonyhádi asszony. – Nem válaszol a tévé kérdéseire, csak mondja a magáét, és elrohan a tévéből. Miféle ember ez? Orbán mindig ad választ.

Megállítottam, hogy ez sajnos nem így van, a nem kormánypárti lapoknál dolgozó újságírók számára Orbán megközelíthetetlen. – Magyar meg csak a tiszásoknak válaszol. Megemlítettem, hogy Magyar a rendezvényei után 30-60 percet szabadon beszélget a résztvevőkkel. – Utálom! – vágta rá a 72 esztendős asszony. – Bántotta a feleségét, balhézott a diszkóban!

Az alsónánai marhatelepen dolgozó Harmat Antalt és Orbán Zoltánt a falu kurta kocsmájában poharazgatott.

– Úúúúú! – nyögött nagyot az 55 éves Zoltán, amikor Magyar esélyeiről kérdeztem. – Még csak az kéne! Idehozná a migránsokat.

– Eltörölné a 13. havi nyugdíjat – tette hozzá a 60 esztendős Harmat Antal.

– Honnan hallották ezt? – vetettem közbe.

– A tévében – vágta rá Zoltán. – Meg a népújságban. Az nem hazudik.

– Nincs esélye győzni Magyarnak – összegzett Antal. – Orbán megad nekünk mindent.

Később megtudtam, hogy mindketten 176 ezer forintot keresnek a marhatelepen. Arról kérdeztem őket, hogy abból a kocsmában mire futja.

– Megiszok 5-6 felest meg kisfröccsöt – jelentette ki elégedetten Antal.

A radikális jobboldalhoz tartozó válaszadókat nem érdekli se Orbán, se Magyar. A szekszárdi Kovács Istvánnal akkor beszélgettem, amikor elbiciklizett a város melletti, magántulajdoni irredenta parkba.

– Nem tudom, ki találta ki Magyart, Soros vagy valaki más – elmélkedett az egykor kábelhálózat tervezéssel foglalkozó, 70 éves férfi. – Szerintem csak egy macskajancsi. Azért dobták be, mert gyenge az ellenzék, állandóan veszít, kell egy új név. Még az is lehet, hogy Orbán vette ki őt a kalapból, mert vele nem lehet nyerni. Mi sosem szavazunk rá. Akkor inkább Orbánra. Bár sokat lop, mégiscsak nemzeti gerince van. Mi nem nyerhetünk, kevesen vagyunk, akkor már nyerjen a kisebbik rossz.

A külföldön élő honfitársainkat nem igen érdekli a magyar politika.

– Azt se tudom, ki az a Magyar Péter

– felelte a 40 éves nagydobszai Vukó Ákos, aki immár 2010 óta egy Linz melletti húsüzemben dolgozik. – Kint akarok maradni, veszek egy házat, már csak látogatóba járok haza.

Sokan azt gondolják, Magyar Péterrel se lenne jobb az ország sora. Zoltán és párja Hobolban lakik, mindketten 2-2 gyereket neveltek fel. A 66 éves férfi 18 évet dolgozott különböző németországi gyárakban, felesége 14 évet. Zoltán megmosolyogta kérdéseimet:

– Mindegy ki lesz hatalmon. A rendszerváltás után a vörös bárók loptak, most Orbánék, ha ők megbuknak, és Magyar nyer, akkor az ő emberei lopják majd el, ami még megmaradt, mert ők is éhesek lesznek. Csak a lopás a biztos.