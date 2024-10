- Sándor Fegyir nem tartja oroszbarátnak Orbán Viktort, és úgy véli, Ukrajna ajándék lesz Európa számára

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;Sándor Fegyir;

2024-10-28 09:51:00 CET

Továbbra sem tartja Orbán Viktor miniszterelnököt oroszbarátnak Sándor Fegyir, a magyar–ukrán származású ungvári egyetemi tanár, a filozófia doktora, akit a budapesti ukrán nagyköveti poszt várományosaként tartanak számon, ám kinevezését még mindig nem véglegesítették. A 444-nek adott interjújában elmondta, őt nem az érdekli, amit mondanak, hanem az, hogy mi történik, és nem az érzelmek, hanem a tények alapján ítélkezik. Márpedig a tények alapján a magyar kormány jóval pragmatikusabb, mint ahogy arra retorikájából következtetni lehetne.

„Bárhogyan hangoztatják például, hogy a magyarok nem szállítanak fegyvert Ukrajnának, attól még a Magyarországon gyártott fegyverek jó része az ukránokhoz kerül” – jegyezte meg Sándor Fegyir. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország az a szomszédos állam, amely nem állított fel ellenőrző pontokat az ukrán gabona megállítására, vagy ahol nem blokkolták kamionokkal az ukrán teherautók útját. És Magyarországon maradt fenn a mai napig az ukránoknak nyújtott kedvezmények legszélesebb köre.

„Az ukránok már győztek. A győzelem nem az, ha kitűzzük a zászlót a Reichstagra. A győzelem az, ha megtaláltad a helyedet a világban. 1956-ban a magyarok elvesztették a csatát a szörnyeteggel szemben. Ennek ellenére győztek”

– jelentette ki.

Hozzáfűzte, Ukrajna nem fásult bele a háborúba, mivel „nem lehetsz lehetsz fásult, ha az a feladatod, hogy megvédd a családodat, a hazádat a barbároktól. A többi manipuláció. Ezeket a technikákat az ellenség is használja, és mi magunk is”.

Hazája esetleges NATO-tagságát nehéz kérdésnek tartja, és nem is biztos abban, hogy Ukrajnának egyáltalán szüksége van a csatlakozásra. Az uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatban azt mondta, az Európai Unió már annyit fektetett Ukrajnába, hogy azt képtelenség lenne visszafizetni.

„Cserébe van kiváló termőföldünk, képzett, tehetséges, keresztény lakosságunk. Ukrajna ajándék lesz Európa számára”

– állapította meg.

Arra a kérdésre, milyennek látja most az ukrán–magyar viszonyt, Sándor Fegyir azt mondta, szerinte két részre lehet osztani az embereket. Egyfelől vannak azok, akik – képletesen szólva – mindenben a televízióra hagyatkoznak. Másfelől azok, akik elsősorban emberekként viszonyulnak más emberekhez. „Vannak százmilliós népek, amelyek képtelenek elszakadni a televíziótól, ez az ő problémájuk. A Facebook, a Twitter, a Tiktok és más platformok korában élünk, nem mindenki tudja megkülönböztetni a búzát az ocsútól. A fronton semmifajta konfliktus nincs ukránok és magyarok között. Ugyanez érvényes Kárpátaljára is, egymás mellett és együtt élnek a nemzetiségek. Problémák ott merülhetnek fel, ahol nincsenek kapcsolatok, ahol az emberek csak magukat ismerik, másokat nem, nincs tudásuk, tapasztalatuk, hiányoznak a személyes élményeik. Ott könnyebb az ellenségkeresés és az ellenségkép-teremtés. Akinek akár csupán elemi szintű információi vannak, abban fel sem merülnek az ilyen dilemmák” – jelentette ki. Hozzátette, nem kérdés, hogy a tömegmédia pusztító fegyver, az információs társadalomban sokszor nagyon nehéz felismerni, hogy mi fake, és mi nem az. „Szakértők, újságírók segíthetnek ebben, már ha nem a manipuláció a céljuk nekik is, mert esetleg ezért fizetik őket. De szerencsére vannak emberek, akik tisztán látnak és tettre készek” – mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy több mint másfél év eltelt azóta, hogy felmerült, ő lesz Ukrajna budapesti nagykövete, ám azóta sem véglegesítették, Sándor Fegyir kiemelte, ez nem tőle függ, hanem Ukrajna külügyminisztériumától. Közben leszerelt, és az interjúban azt mondta, túl vannak minden procedúrán, a többi technikai kérdés, más információja nincs.

„Nem tartozom azok közé, akik mindenáron magas pozíciókba akarnak kapaszkodni. Megvannak a kapcsolataim, a barátaim, úgy otthon, mint Magyarországon. Amit nagykövetként tehetnék, azt így is meg tudom tenni”

– válaszolta arra a felvetésre, hogy ukrán lapok már arról írnak, most a budapesti nagykövetjelölt Balogh István, az ideiglenes ügyvivő, vagy Jurij Muska, aki régebben kétszer is betöltötte a pozíciót.

„Az állami tisztségviselő lehetőségei korlátozottak, sok mindent nem tehet meg anélkül, hogy ne kellene egyeztetnie. Mondok egy példát. A napokban adtuk át a lyukas magyar zászlónkat a Terror Háza Múzeumnak, amin az ukrán fegyveres erők sok magyar nemzetiségű és származású harcosának az aláírása rajta van. Két évig vártunk erre a pillanatra, az 56-os forradalom évfordulója alkalmából elérkezett. Ezt is megtehettem mindenfajta egyeztetés nélkül. De részt vehetek konferenciákon, folytathatom a tudományos tevékenységemet, visszajárhatok a frontra, szervezhetem a nemzetközi segélyek eljuttatását a harcoló alakulatokhoz. Éppen most kaptunk 100 ezer dollárnyi hozzájárulást az Egyesült Államokban élő magyar közösségektől. De említhetem a magyarországi „civilek” által létrehozott Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítványt is, amellyel évek óta együttműködünk, és amelynek közreműködése révén mára közel 1 millió euró értékű segítséget kaptunk” – hangsúlyozta.

Arról, hogy a kárpátaljai magyarok egyre kevesebben maradnak, Sándor Fegyir azt mondta, a folyamat egy olyan problémát is előidéz, amiről sem az egyik, sem a másik oldal nem beszél. A föld ugyanis emberek nélkül csak föld, terület, minden esetben.

És – folytatta – nem az a helyzet, hogy ha valaki elmegy onnan, akkor bárkivel be lehet ismét népesíteni azt a területet, akiknek nincsenek gyökereik egy helyen, azok úgy is viszonyulnak hozzá.

„Ha elvész egy közösség kulturális identitása, mondjuk egy kárpátaljai magyarlakta faluban, akkor a település létezésének a tartalma üresedik ki. Ha a tartalom eltűnik, többé nincs mit átadni a következő nemzedékeknek. Innentől nem marad más, mint elmenni, miközben a helyükre érkezők képtelenek bármit is folytatni. Létrehozzák a saját kultúrájukat, de annak már semmi köze nem lesz ahhoz, ami ott előzőleg létezett. Tehát nem is annyira az etnikai szál az, aminek fájdalmas a megszakadása, hanem a kulturális. Ami a társadalom egésze számára jelent veszteséget” – fejtette ki az interjúban.