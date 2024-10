- Pikó András hat budapesti és józsefvárosi ügyben kéri az összes fővárosi frakcióvezető segítségét

levél;Józsefváros;frakcióvezetők;fővárosi frakciók;Pikó András;

2024-10-28 12:57:00 CET

Arra kértem levélben a Podmaniczky Mozgalom, a Párbeszéd, az MKKP, a Fidesz-KDNP, a TISZA, és a DK fővárosi képviselőcsoportjainak vezetőit, hogy kiemelten képviseljék és támogassák az alábbi, a józsefvárosiak számára kulcsfontosságú, és politikai színtől és oldaltól függetlenül fontos ügyeket – írja hétfői Facebook-posztjában Pikó András Józsefváros független polgármestere. Kiemelte, hogy ő – bár korábban a Fővárosi Közgyűlés tagja is volt – a választási szabályok módosítása miatt döntött úgy, hogy idén októbertől csak a VIII. kerületben az itt élőkért szeretne dolgozni.

Pikó szerint az új közgyűlési tagok számára is egyértelmű feladat kell legyen az elfogadott fővárosi hajléktalan-stratégia következetes és bátor végrehajtása, ezért azt külön nem is javasolta. – Van, ahol közös politikai kiállást és támogatást kérek, van, ahol konkrét intézkedést, de van olyan is, ahol az elvárható minimum a legfontosabb lépés a fővárosi közgyűlés frakcióitól – hangsúlyozta majd felsorolta az ügyeket:

1) A fővárosi közszolgáltatások - takarítás, fővárosi területek, parkok fenntartása, fővárosi közterület-felügyelet - fejlesztése, annak érdekében, hogy a főváros minden jogszabály által neki rendelt feladatot képes legyen ellátni és ne szoruljon ezekben a kerületek jóindulatára, szerepvállalására

2) Közös fővárosi fellépés állami finanszírozású bérház- és bérlakásfelújítás és -építés érdekében, a lakhatási szegénység csökkentéséért

3) Állásfoglalás és szolidaritás, valamint közös fellépés a helyi társadalom szempontjait, valamint a helyi önkormányzati érdekeket felülíró Pázmány-kampusz beruházás kapcsán

4) Állásfoglalás és szolidaritás, valamint közös fellépés a helyi társadalom szempontjait, valamint a helyi önkormányzati érdekeket felülíró Diószegi utcai állami kisajátítás kapcsán

5) Népszínház utca megújítása, kiemelten kezelve a 99-es busz végállomásának áthelyezését

6) A Rákóczi téri Vásárcsarnok revitalizálása

Magyarázatként hozzáfűzte, talán látva a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén kialakult, és egyelőre feloldhatatlannak látszó politikai patthelyzetet: „Ami nem változott: mindannyian akkor végezzük jól munkánkat – a fővárosban és a kerületekben is –, és szolgálunk rá a felhatalmazásunkra, ha a józsefvárosiak és általában a budapestiek nem válnak öncélú politikai csatározások áldozataivá.