- Nem történt igazi áttörés a katolikus világszinóduson, a legtöbben a nők egyházi szerepvállalására szavaztak nemmel

katolikus egyház;nők;Vatikán;elutasítás;Ferenc pápa;szinódus;

2024-10-29 17:21:00 CET

Vasárnap ért véget a világszinódus majdnem egy hónapig tartó ülésszaka, Ferenc pápa reformfolyamatának talán legfontosabb része. A szinódus egy négyéves konzultáció végét jelentette, amelynek célja az volt, hogy felmérjék a templomba járó katolikusok véleményét világszerte. A folyamat során Ferenc pápa tágabbra nyitotta az egyház ajtaját a laikusok előtt. Azt azonban már az október elején kezdődött tanácskozás előtt tudni lehetett: nem ez lesz az a fórum, ahol előrelépés történik a családügyi kérdéseket, az elváltaknak, majd újraházasodottaknak kiszolgáltatandó szentségeket, vagy a nők pappá szentelését érintő kérdésekben. Az érzékeny témákat ugyanis Ferenc pápa már tavasszal kivette a világszinódus hatásköre alól, tíz munkacsoportot bízott meg e témák megtárgyalásával, munkájuk jövő év közepéig tart.

A nőknek az egyházban betöltött szerepével kapcsolatos téma így is előkerült azokon a konzultációkon, amelyekre mintegy 360 püspök és világi személy, köztük 50 nő gyűlt össze a Vatikánban. Egy évvel korábban, amikor a világszinódus előző ülésszakát tartották, a pápa úgy vélekedett, hogy túlságosan felfújják ezt a témát. Most ilyen kijelentés nem hangzott el tőle, de a Vatikán maga is akaratlanul hozzájárult ahhoz, hogy a nőket érintő ügyek mégis központi szerepet játszottak a világszinóduson. Sok jelenlévő arra panaszkodott, hogy a Hittani Dikasztérium prefektusa úgy bánik velük, mint az iskolás gyerekekkel. Víctor Manuel Fernández argentin bíboros még a tanácskozás elején bejelentette, a nők témájával foglalkozó munkacsoport nem számít arra, hogy nők is diakónusok lehetnek.

A női diakonátus létrehozásával kapcsolatban a világegyház nagyon megosztott. Míg a konzervatívok hallani sem akarnak a nők egyházi szerepének új szintre való helyezéséről, a német egyházmegyék würzburgi zsinata például már az 1970-es évek közepén szorgalmazta a női diakónusok felvételét az egyházba. A diakonátus a pappá szentelés előfutára.

A világszinóduson felháborodást keltett, hogy a Hittani Dikasztérium prefektusa azt közölte: Ferenc valójában nem bízta meg a kijelölt munkacsoportot azzal a feladattal, hogy vizsgálja meg, nők is lehetnek-e diakónusok.

Ez azért is keltett értetlenséget, mert eredetileg épp ez lett volna a munkacsoport felállításának a lényege. A témáról vitát is tartottak mintegy nyolcvan főpap és világi személy részvételével, de Fernández csak két gyakornokot küldött maga helyett, amivel magára haragította a jelenlévőket.

A nem várt ellenállás hatására Fernández bocsánatot kért, ezért múlt hét csütörtökére személyes találkozót szervezett a világszinódus jelenlévő tagjaival. Ez a kármentés azonban felemásra sikerült, hiszen a világszinódus egyik legfontosabb feladata az egyház átláthatóbbá tétele lenne, továbbá annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az egyházat érintő döntéshozatali folyamatokban hogyan lehetne harmonikusabbá tenni a Vatikán, a püspökök és az egyszerű katolikusok közötti együttműködést.

A szombaton ismertté vált záródokumentum egy sor kérdést nyitva hagy. A dokumentum azzal a felhívással zárult, hogy a nőknek több tekintetben kellene vezető szerepet biztosítani, de a női diakonátusról nem esett szó. Igaz, nem is írták azt, hogy a téma végképp lekerült az asztalról.

Bár minden javaslatot elfogadtak a szükséges kétharmados többséggel, a legtöbb „nem” szavazatot éppen nők szerepét firtató rész kapta.

A záródokumentum megállapította, „nincs olyan ok vagy akadály, amely megakadályozná a nőket abban, hogy vezető szerepet töltsenek be az egyházban”.

Noha a reformcsoportok azt is remélték, hogy a melegek jobb befogadásának konkrét módjait is megtalálják az egyházban, a végleges dokumentum nem említi az LMBTQ közösséget, kivéve egy utalást azokra, akik „családi állapotuk, identitásuk vagy szexualitásuk” miatt „kirekesztve vagy megítélve” érzik magukat. Az ismert amerikai jezsuita szerzetes, a melegjogokat támogató James Martin, aki szintén részt vett a zsinaton, nem nevezte meglepőnek, hogy a zárószöveg nem említi külön a közösséget.

A világszinódus megítélése felemás. A gyors változást remélő progresszívek csalódottak lehetnek, de

egyes konzervatívok már önmagában a világzsinat megtartása miatt is felháborodásukat fejezték ki.

Sok tradicionalista hevesen ellenezte, hogy a konzultációs folyamatot - amely a pápa személyes projektjének nevezhető - megnyissák a laikusok előtt, és azt is támadták, hogy felmérték a kléruson kívüli katolikusok véleményét az egyházról. Ferenc pápa azonban úgy véli, az egyház jövőjének alakításában az egyszerű katolikusoknak kell nagyobb szerepet játszaniuk, nem csak a bíborosoknak és a püspököknek.

A német főpapok, teológusok szintén eltérően értékelték a világszinódus eredményeit. Míg a püspökök inkább elégedettségüket fejezték ki, Thomas Schüller münsteri teológus úgy vélte, a tanácskozás "alapvetően semmit sem hozott". Szerinte az egyház "végleg elveszíti a nőket". Németországban mindezek ellenére folytatódik az úgynevezett zsinati út, amely sokkal bátrabb reformfolyamat, mint ami a Vatikánnál zajlott.