- Kiss Lászlónak 195 ezer forintos útiköltség-térítés jár, miközben előzetesben ül

2024-10-28 15:15:00 CET

Augusztus közepe óta van Kiss László, Óbuda DK-s polgármestere előzetes letartóztatásban, a képviselő-testület alakuló ülésén a baloldali többség mégis 1,3 milliós havi tiszteletdíjat és 195 ezer forintos útiköltség-térítést szavazott meg neki. Erről a III. kerületi képviselő-testület egyetlen Mi Hazánk által delegált tagja. Marosvölgyi Anna tartott sajtótájékoztatót az MTI szerint.

Marosvölgyi Anna elmondta, a képviselő-testületi többség annak ellenére szavazta meg a juttatásokat, hogy Kiss László nyilvánvalóan nem tud eleget tenni olyan, törvényben előírt kötelezettségeinek, mint a feladatok személyes ellátása vagy a munkahelyén való megjelenés. Munkavégzés hiányában tiszteletdíj nem jár - jelentette ki a politikus, jelezve, kezdeményezte, hogy vonják meg a kerületvezető tiszteletdíját, útiköltség-térítését pedig a polgármester ajánlja fel valamelyik, a kerületben működő civil szervezetnek.

A mihazánkos képviselő elmondta azt is, hogy pártja továbbra is szorgalmazza a képviselők mentelmi jogának megszüntetését.

Október elején a III. kerületi testület is megtartotta alakuló ülését, amelyről azonban, mint ismeretes, Kiss László polgármester és Czeglédy Gergő korábbi alpolgármester is hiányzott. Mindketten korrupciós bűncselekmények gyanújával vannak jelenleg is letartóztatásban. Kiss László önmagát továbbra is Óbuda törvényes polgármesterének tartja, nem tekinti jogszerűnek jogaitól való megfosztását és nem ismeri el azt.