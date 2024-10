- 40-en meghaltak Csádban egy katonai bázis elleni támadásban

Orbán-kormány;dzsihádisták;rajtaütés;Csád;Boko Haram;

2024-10-28 16:09:00 CET

Újabb rajtaütést hajtott végre a csádi hadseregen a Boko Haram dzsihadista lázadószervezet a Csád-tó térségében. A támadásban mintegy negyven katonát megöltek - közölte hétfőn a közép-afrikai ország elnöki hivatala.

Az MTI beszámolója szerint a meglepetésszerű támadás egy kétszázfős laktanyát ért vasárnap az apró szigetek szabdalta mocsaras vidéken, a nigériai határ közelében. A lázadók 22 órán át ostromolták a laktanyát, majd megszállták, felgyújtották a hadsereg ott található járműveit, és magukkal vittek sok kézifegyvert.

Mahamat Idriss Deby Itno elnök hétfőn hadműveletet indított a támadók felkutatására. A Reuters cikkében emlékeztet: Csád fontos szövetségese a francia és amerikai erőknek, amelyek célja a dzsihadisták elleni harc a Száhel-övezetben, amely az al-Kaidához és az Iszlám Államhoz hű csoportok támadásai miatt a globális terrorizmus epicentrumává vált.

Az afrikai országban a magyar kormánynak is vannak tervei: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 októberében jelentette be, hogy az Orbán-kormány katonai missziót küldene Csádba a migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Azóta kiderült, hogy az erről szóló tárgyalásokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert elkísérte Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, maga a miniszterelnök pedig jelezte, szeretné már látni a megállapodást is a katonai misszióról.