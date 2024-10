- Debreczeny György: a temetői villamosjárat

gyász;temető;halottak napja;reklámok;

2024-10-31 08:28:00 CET

a temetői villamosjárat oldalán

azt olvastam

összekötünk azzal ami fontos

de én félek a haláltól és a reklámoktól

talán a reklámoktól egy kicsit jobban

és a törzsvásárlói kedvezményektől

hát mindjárt mondtam is

hogy engem csak ne kötözzenek össze

én arra nem tartok igényt

próbálkozzanak inkább a szeretteikkel

nekem már csak egy könyvet kell

választanom az esti miséhez

akarom mondani meséhez

de hát azt különben is patáliának hívják

vagy litániának

nekem már csak egy zsoltároskönyvet

kell választanom hogy ott térdepelhessek

a Fájdalmas Krisztus közelében

mert boldog ember az aki

nem követi a gonoszok tanácsát

nem szed fájdalomcsillapítót

és akit nem követnek

boldog az aki nem olvassa

szorult helyzetében a reklámokat

a temetői villamosjárat oldalán

boldog az akinek belső utazás

nem villamosút a temetőbe

aki csendes tisztelettudó és segítőkész

de sokan áhítattal fordulnak a reklámok felé

ki is viszi őket a villamos a temetőbe