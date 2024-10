- Egy dél-koreai alumíniumgyártó üzem építése miatt vághattak ki egy erdősávot Maglódon

beruházás;ipari park;üzem;Maglód;31-es főút;

2024-10-29 07:57:00 CET

Már el is kezdődtek egy dél-koreai alumíniumgyártó üzem munkálatai Maglódon, október közepén egy hét alatt vágtak ki egy erdősávot. A lakók azt mondják, ebből tudták meg, hogy valami épül majd a házak közelében – derül ki az RTL Híradó riportjából.

Papp Ildikó független önkormányzati képviselő a csatorna megkeresésére azt mondta, kevés információjuk van arról, milyen beruházást terveznek a területre.

Szavai szerint egy 1,8 hektáros erdősávot teljesen elpusztítottak, arra hivatkozva, hogy itt egy ipari parkot fog építeni egy koreai cég, ami alumínium alkatrészeket fog gyártani. Emellett – tette hozzá – szálláshelyeket is fognak létesíteni, 300 főre.

Az RTL Híradó szerint többen az egészségüket féltik, mások attól tartanak, hogy élhetetlen lesz a város. A lakók azt sem értik, hogy az új gyárat miért nem Maglód már korábban megépült, a várostól távolabb eső ipari parkjában építik meg.

Az ipari park mellett az M0-ás autóút nagykátai bekötését is tervezik. A maglódiak attól is tartanak, hogy a gyakoribb dugók és az ipari park megközelítése miatt az eddiginél is nagyobb forgalom zúdul majd a 31-es főútra. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint ez egy fél kilométeres, a város alatt húzódó alagúttal kiküszöbölhető lesz.

Maglód októbertől hivatalban lévő új polgármestere a csatorna megkeresésére nem akart nyilatkozni, csak annyit mondott,

a terület eladásáról még 2004-ben döntött a várost 22 évig vezető elődje, de a beruházással kapcsolatban még most is minden üzleti titok.

November közepén lakossági fórumot tartanak majd a gyárépítésről, és ha lehetséges, azt ígéri, változtatnak is majd a projekten.