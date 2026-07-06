Agyonverte élettársát - Korábban már ült gyikosságért

Előzetes letartóztatásba helyezte kedd délután a Budakörnyéki Járásbíróság azt az 53 éves budapesti férfit, aki az alapos gyanú szerint maglódi albérletükben októberben agyonverte az élettársát. A holttestre közel egy hónap múlva bukkantak rá - közölte a Pest Megyei Főügyészség szóvivője.