Az autóút déli szektorában, Szigetszentmiklós térségében eközben utoléréses baleset történt, két személygépkocsi ütközött össze.
Hétfő este lakossági fórumot tartanak a gyárépítésről.
Papp Ildikó független önkormányzati képviselő úgy tudja, szálláshelyeket is létesítenek majd, 300 főre.
Az MTI úgy tudja, hogy a maglódi Auchan-áruházról van szó. Több mint 500 embernek kellett elhagynia az épületet.
A lángokat a fővárosi és monori hivatásos, továbbá a gyömrői önkéntes tűzoltók fékezték meg, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.
Nyomában káosz és rombolás járt.
A hatóság a családdal együtt nyomravezetői díjat kínál az informátoroknak, hogy felfedjék a tettes kilétét.
Maglód és Rákoshegy között történt a tragédia , a katasztrófavédelem segítségével szállítják át a vonaton rekedt utasokat.
Az áruházlánc megerősítette a fertőzés hírét, a pékség területét azonnal lezárták.
A férfi tíz napja ugrott be Hummerjébe, azóta sem hallottak róla. A keménykötésű vállalkozó rendszeresen komoly összegeket hordott magánál, és erről mások is tudtak.
A lángokat már eloltották, és megszüntették a beizzásokat a szomszédos melléképület tetején.
Új tantermek építését ígéri a Klebelsberg Központ a túlzsúfolt maglódi iskolában, ahol a diákok egy része "szükségtantermekbe" szorult, az egyik ilyet egy konténerben alakították ki.
Átadná legújabb találmányának hasznosítási jogát a magyar államnak Radosza Sándor feltaláló, ha cserébe felépítenek egy új iskolaépületet Maglódon. A 13 ezer lakosú kisvárosban egyetlen általános iskola van, a diákok egy része átmenetinek mondott konténer tanterembe szorult.
Előzetes letartóztatásba helyezte kedd délután a Budakörnyéki Járásbíróság azt az 53 éves budapesti férfit, aki az alapos gyanú szerint maglódi albérletükben októberben agyonverte az élettársát. A holttestre közel egy hónap múlva bukkantak rá - közölte a Pest Megyei Főügyészség szóvivője.
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy 120 négyzetméteres családi ház Maglódon, a Kinizsi utcában - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Maglód belterületén, egy félreállni kényszerülő személyautóban vezettek le szülést csütörtökön a mentők, miután már nem volt idő arra, hogy a kismamát áttegyék a mentőautóba.
Maglód belterületén, egy félreállni kényszerülő személyautóban vezettek le szülést csütörtökön a mentők, miután már nem volt idő arra, hogy a kismamát áttegyék a mentőautóba - tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-igazgatója pénteken.
Egy családi ház melléképülete kapott lángra Maglódon a Bethlen Gábor utcában vasárnap, a lángok a családi házra is átterjedtek. Az épületben ketten tartózkodtak, egyikük súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A műszaki mentés és a helyszínelés befejezését követően feloldotta az útzárat a rendőrség szerdán hajnalban a 31-es főúton, Maglód közelében - közölte a rendőrség honlapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
A Budapest-Szolnok vonalon 15-20 percet késnek a szerelvények kedd délelőtt, mert Maglód és Gyömrő között a vonat halálra gázolt egy embert - tájékoztatott a Mávinform sajtóügyeletese.
Egy autóbusz és egy személyautó ütközött a Pest megyei Maglódon a 31-es főúton, a balesetben senki nem sérült meg, de a mentési munkálatok akadályozzák az út forgalmát.
A csúszós burkolat, az ónos eső súlyától megdőlt fák, leszakadt ágak és veszélyes villanyvezetékek miatt a főváros környékén számos út, így az M0-s egy szakasza továbbra sem járható, a délutáni csúcsban főként Maglód környékén várhatóak hatalmas torlódások - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedd délután
Főbe lőtte magát egy maglódi szupermarketben egy biztonsági őr hétfő dél körül - tudta meg a helyszínről származó információk alapján az MTI.