- Sörrel és gyerekekkel avatott játszóteret Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere

2024-10-29 08:49:00 CET

Játszótéravató, egy tálca sörrel – ez nem valami kelet-európai szatíra, ez a kőkemény magyar valóság – jegyezte meg még hétfő esti Facebook-posztjában Hadházy Ákos a Kaposvárott történt egy „közösségi tér” avatásáról. Az eseményről Szita Károly Kaposvár fideszes polgármestere maga tett fel videót a Facebook-oldalán, amelyen a kicsikkel együtt vágja át a szalagot, de előbb sört hoz autója csomagtartójából, és rossz idő esetére még pálinkát is ígér.

– Ez persze csak a vicces része a dolognak, a komolyabb az, hogy teljesen szenvtelenül használta ki a jelen lévő gyerekeket egy kis polgármesteri népszerűsködésre (az arcokat én takartam ki, Szita videójában nem törődtek még ezzel sem) – tette hozzá a független országgyűlési képviselő.

Hadházy Ákos már nem is lepődött meg a történteken, mert úgy tudja, Kaposváron és más fideszes vezetésű városokban is ez mindennapos gyakorlat: a képviselők ki-be mászkálnak az iskolákba is, mintha csak az sajátjuk lenne. – „El a kezekkel a gyerekeinktől!” – szólít fel mindenkit az ellenzéki politikus ahogy fogalmaz: „A kormánypártokkal mélyen egyetértve, ha nem éppen ők használnák díszletnek őket”.