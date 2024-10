- Mészáros Lőrinc cége fogja javítani a MÁV sorompóit, az alvállalkozó is egy Mészáros-cég lesz

MÁV;közbeszerzés;Mészáros Lőrinc;sorompók;

2024-10-29 12:24:00 CET

Csak Mészáros Lőrinc érdekeltsége, a V-Híd Network Kft. jelentkezett, így erre a cégre bízza a sorompók javítását a MÁV – vette észre az Mfor.

A MÁV Zrt. a vonalhálózatán működő Scheidt & Bachmann gyártmányú sorompóberendezések karbantartására indított közbeszerzési eljárást. Az öt fő területi igazgatóságra (Budapest, Pécs, Szombathely, Szeged és Debrecen) kiterjedő hálózaton jelenleg 91 sorompóberendezés üzemel, amelyek közül 25 garanciaideje már lejárt, és további 66 berendezés is igényelheti a garanciális köreiken kívül eső javításokat.

A MÁV Zrt. ezek karbantartását egy nettó 281,4 millió forintos keretszerződésben (ennek 70 százalékára vállalnak biztos lehívást) intézné azzal az indoklással, hogy a berendezések karbantartását és esetleges javításait egy egységes, hálózati szintű szerződés keretében biztosítsák.

A portál szerint a munkáért nem volt nagy verseny, a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásra csak a Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő V-Híd Network Kft. jelentkezett, így ajánlatot is csak ők adtak be és ők győzedelmeskedtek. Az Egységes Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött összegzés alapján alvállalkozónak, illetve erőforrásnyújtó szervezetnek Mészáros Lőrinc régebbi vasútipari cégét, az R-Kord Kft.-t vonták be.