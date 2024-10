- Ismét nukleáris fegyverekkel gyakorlatoznak Oroszországban

Oroszország;hadgyakorlat;Vlagyimir Putyin;nukleáris fegyverek;

2024-10-29 16:26:00 CET

Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára az orosz elnök nukleáris erők újabb gyakorlatba kezdtek, két héten belül másodszor- írja a Reuters.

Az orosz elnök azt mondta, a nukleáris fegyverek bevetése rendkívüli intézkedés lenne. „Hangsúlyozom, hogy nem fogunk új fegyverkezési versenybe bocsátkozni, de a nukleáris erőket a szükséges és elégséges szinten készenlétben tartjuk” - mondta az elnök. Hozzátette, a „növekvő geopolitikai feszültségek és az új külső fenyegetések és kockázatok megjelenése miatt fontos, hogy modern és folyamatosan bevetésre kész stratégiai erőkkel rendelkezzünk”.

Október 18-án, a Moszkvától északnyugatra fekvő Tver régióban tartottak egy ugyanilyen gyakorlatot. Azon egy olyan egység vett részt, amely Yars interkontinentális ballisztikus rakétákkal volt felszerelve. Utóbbiak képesek amerikai városok ellen is csapást mérni.

Putyin a múlt hónapban hagyta jóvá az ország nukleáris doktrínájának módosítását. Ennek értelmében akkor is be lehetne vetni tömegpusztító fegyvereket, amennyiben egy olyan ország felől érkezik támadás, amelyet egy vagy több atomhatalom támogat. Utóbbi egyértelmű figyelmeztetés az Egyesült Államoknak, ne nyújtson segítséget Ukrajnának ahhoz, hogy hagyományos fegyverekkel mélyen Oroszországon belül is csapásokat hajthasson végre.

Oroszország és az USA együttesen a világ nukleáris robbanófejeinek 88 százalékát ellenőrzi. Washingtoni tisztviselők azt mondták, nem láttak arra utaló jelet az ukrajnai háború során, hogy Moszkva atomfegyver bevetésére készülne.