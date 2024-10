- Ritka és a maga nemében megismételhetetlen esemény lesz péntek este a Budapest Jazz Clubban

dzsessz;Szabó Dániel – Iain Ballamy Quartet ;

2024-10-31 12:01:00 CET

A zongorista Szabó Dániel számos rangos nemzetközi díjat nyert, idejét Los Angeles és Budapest között osztja meg és zeneszerzőként is magasan jegyzik. A szaxofonos Iain Ballamy az ECM lemezcég neves zenésze és komponistája. Mindketten a kortárs dzsessz jelentős egyéniségei, akik világnagyságok egész sorával léptek már föl. Nagyon jól csengő név a bőgős Misha Mullow-Abbadóé, akinek édesapja a néhai világhírű karmester, Claudio Abbado volt. A dobos Juhász Márton is nemzetközileg jól ismert zenész – ő Svájcból jön haza erre az alkalomra. A Harmónia Jazzműhely és a londoni 606 Club több mint másfél évtizede működik együtt, cserél rendszeresen produkciókat. A kapocs a kettő között a BBC hosszú évtizedek után ismét Budapesten élő egykori szerkesztője és műsorvezetője, a koncertszervezéssel is foglalkozó Pallai Péter.