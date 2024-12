A polgárjogi mozgalom hangja

Az Art Ensemble of Chicago több mint fél évszázada járja a világot. A 77 éves szaxofonos, Roscoe Mitchell és zenésztársai nemcsak a jazzben, hanem más improvizatív, a társművészeteket bekapcsoló irányzatokban is maradandót alkottak. Európai turnéjuk keretében Budapesten is felidézik régi nagy korszakaikat.