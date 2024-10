- Joe Biden, Kamala Harris és Donald Trump stábjának telefonjait is kínai hackerek támadták meg

Kína;Egyesült Államok;hackertámadás;Joe Biden;Donald Trump;Kamala Harris;

2024-10-30 10:37:00 CET

Az amerikai hatóságok szerint a kínai kormányhoz köthető hackerek támadták meg az amerikai telekommunikációs cégek hálózatait, hozzáférve ezzel Joe Biden amerikai elnök, valamint Kamala Harris és Donald Trump elnökjelöltek stábjának, családtagjainak mobiljaihoz - ezt a New York Times és a Washington Post nyomán írta meg a hvg.hu.

Az FBI és az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynökségének (CISA) közös jelentésében közölte, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben. A New York Times szerint Donald Trump, J. D. Vance és Kamala Harris kampánystábja által használt telefonokhoz is megpróbálhattak hozzáférni, az azonban nem világos, hogy ha hozzáfértek érzékeny adatokhoz, akkor melyek ezek.

A lap szerint a támadást a Salt Typhoon nevű hackercsoport követte el, ami nem ismeretlen az amerikai szakemberek előtt. Kiderült az is, hogy Trump és Harris kampánystábja mellett Joe Biden embereit és Trump családtagjait is megcélozták, sőt, más diplomaták és kormányzati tisztviselők is a potenciális célpontok között lehetnek.

Elképzelhető, hogy a hackerek megszerezték a készülékeken tárolt titkosítatlan sms-eket, valamint a mobilok hívásnaplóját is. Sőt, az FBI és a CISA szakemberei szerint beszélgetéseket is rögzítettek a kínai hackerek, azt viszont nem tudni, hogy ez hívások rögzítését, vagy hangpostából való adatlopást jelent-e.

A Washington Post arról is írt, hogy a támadás legalább 10 vállalatot is érintett, köztük a Verizont és az AT&T-t.