- „A diákok csak diákok, nem politikai aktorok…” – Karácsony megdöbbent, Baranyi kiakadt, Magyar hazugozott

2024-10-30 14:10:00 CET

Ez az ügy már az ülés előtt nagy vitát kavart, holott a többi között olyanok szerepeltek, minthogy a diákok jogi segítséget kapnak érdekképviseleti szerv létrehozására; ingatlant közösségi tér kialakítására; évente egyszer ingyen mehetnek színházba, kedvezmény mozi és múzeumi belépőkre. Ez a látszólag nem sok politikai töltetet hordozó javaslatcsomagot is leszavazta a közgyűlést megelőző két bizottsági ülésen a Fidesz mellett a Tisza is, ami különösen meglepő, hiszen Nagy Ervin színész, aki most külsős bizottsági tag, néhány hónapja még színpadra állt a diákszervezetek által szervezett tüntetéseken. Nem támogatta a Városfejlesztési bizottság elnöke Vitézy Dávid sem, a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kiakadt ezen, mondván azért nem támogatták a javaslatot, mert ezek a diákszervezetek Karácsony Gergely mellett kampányoltak. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint a polgármester „megint hazudik”, a Tisza képviselői nem a diákok előterjesztését szavazták le, hanem azt, hogy kizárólag a budapesti diákok néhány százalékát kitevő diákszervezet javaslatairól szavazzon a közgyűlés. De azért érezte a politikai turbulenciát, így párt budapesti frakciója kérésére villámgyorsan egyeztetett három diákszervezet (EDF, FFF, ADOM) képviselőivel és abban állapodtak meg, hogy a Tisza Párt benyújt egy módosító indítványt, miszerint az akciótervet szétküldik az iskoláknak és a diákszervezeteknek véleményezésre és az új javaslatokkal összefésülve kerül még az idén a közgyűlés elé. Vitézy Dávid szerint az előterjesztés nem volt megfelelően előkészítve, megvalósíthatatlan ötletek, zavaros megfogalmazások, végiggondolatlan javaslatok vannak benne. Nem pártpolitikai, hanem tartalmi okokból nem támogatta.

Karácsony Gergely a meghökkenésének adott hangot, kijelentve, nem hajlandó csak azért levenni a javaslatot a napirendről, mert ezeknek a diákoknak erősen rendszerkritikus megnyilvánulásaik voltak. Azt kérte a közgyűléstől, hogy a program részleteire, a kedvezményekre vonatkozó javaslatokat fogadja el a közgyűlés, az új diákparlament megalakításáról pedig döntsenek később. A vitában elsőként a diákszervezetek képviselői kaptak szót, akik hangsúlyozták, hogy ez a befektetés megtérül, de azt kérték, hogy a fő cél ne vesszen el a politikai szőrszálhasogatásban.

Barna Judit, a Tisza Párt képviselője társadalmasítást kért és hiányolta, hogy semmilyen költségvetési alátámasztása nincs a programnak. Az Eötvös Gimnázium diákszervezeti vezetőjére hivatkozva állította, hogy szélesebb vitára, sokkal több diák bevonására van szükség. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintett három diákszervezet elfogadta a párt javaslatait.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt kérte a képviselőktől, hogy legyenek bátrak, vállalják fel, ha politikai okokból nem támogatják az előterjesztést, bár jobb lenne, ha támogatnák az akcióterv megvalósítását. Baranyi Krisztina szerint a bizottsági üléseken jól játszott, hogy milyen képmutató érvelés, ami a szerdai közgyűlési vitában elhangzik. Ott hangzottak el a valódi érvek, hogy azért nem jó az előterjesztés, mert Karácsony a kampány alatti plakáttépkedést akarja meghálálni, a támogatni akart diákcsoportok Karácsony fiókszervezetei. Helyette cserkészeket, a Budapesti Diákparlamentet (ezt Fidelitas vette szárnya alá) támogatnák. Azt kérte, hogy ne diákokat használják fel politikai céljaikra. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a főpolgármester középiskolákba küldendő levele soha nem fog eljutni a diákokhoz, lévén a tankerületek állami befolyás alatt állnak.

Döme Zsuzsanna Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke szerint a társadalmasításra vonatkozó hónapokkal vetheti vissza a programok elindítását. Mit kellene abban társadalmasítani, hogy hol legyen a helyiség, kapjanak-e fürdőjegyet, stb. ? Arcpirítónak tartja a bizottsági üléseken elhangzott vádakat, miszerint ez a diákszervezet Karácsony CÖF-je lesz. Azon kellene gondolkodni, hogy a diákparlamentnek valódi jogosítványokat adjanak.

Vitézy Dávid azt kérte számon Baranyin, hogy az általa vezetett Pénzügyi Bizottság nem is tárgyalta az ügyet, sőt össze se hívták. Hiányolta a számokat az előterjesztésből, informatikai és a költségvetési hatások vizsgálatát.

Szécsényi Dániel (Fidesz), legyünk bátrak kimondani, hogy felbújtották a diákokat a tiltakozó akciókra és a plakátrongálásra. A Fővárosi Közgyűlésben Sára Botond helyét elfoglaló Gulyás Gergely Kristóf szerint a diákok csak diákok, nem politikai aktorok. Bezzeg akkoriban, amikor ő részt vett az iskolai szervezet arról vitatkoztak, hogy szerezzenek az iskolától egy labdát. A diákok többségét nem érdekli a politika. Egy 14-15 éves diákot inkább az edzés és a szakkörök kell, hogy érdekeljék. Börtönbe 14 éves kortól mehetnek, szóval, akkor politikai aktorok is lehetnek – jegyezte meg Döme Zsuzsanna, majd bejelentette, a kétfarkúak kezdeményezni fogják 14 éves kortól lehessen szavazni, akkor talán komolyan veszik őket. Barabás Richárd (Párbeszéd) arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalok évek óta nagyon aktívan részt vesznek a jövő alakításában.

Nem fog a macska egyszerre kint és bent is egeret – összegzett egy József Attila-idézettel a vita végén a főpolgármester, erősen álságosnak tartva a közgyűlési vitát. A fiatalok igenis politizáljanak. A kiterjesztés és a társadalmasítás nem azzal kezdődik, hogy a programot lenulláznák. Ez a program kiindulópontnak jó, amit persze később tovább lehet fejleszteni. Kezdjük el csinálni, miért ne tennénk? Jó, ha egy diákszervezetnek nem az a legfontosabb célja, hogy szerezzen egy labdát, hanem jobb jövőért küzd.