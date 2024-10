- Újabb költözés fenyegeti a kocsi menekülteket, a mostani állapot szerint az érintetteknek csomagolniuk kell

támogatás;Ukrajna;menekültek;fenyegetés;költözés;megvonás;

Október végéig, azaz máig szerződött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy szállásadóval, hogy segítse a Tatabányához közeli kocsi szállásról még augusztus végén utcára tett, Ukrajnából érkezett menekülteket. Egyelőre nem tudni, lesz-e hosszabbítás, szerdán ugyanis még nem volt új szerződés, így a mostani állapot szerint az érintetteknek csomagolniuk kell – tudta meg a Népszava. A szálláshelyeken a hónap közepén mintegy 60-70-en tartózkodtak, 15-20 személy valamilyen megoldást talált a helyzetére és el tudott költözni, némelyek albérletbe. A többieket Tatabányán helyezték el.

Mint arról lapunk többször is beszámolt, augusztus 21-től már csak azoknak a menekülteknek jár a napi bruttó 5000 forintos állami lakhatási támogatás (amit szállásadójuk kap meg), akik Ukrajna olyan területéről érkeztek, ahol konkrét harcok dúlnak. Hogy ezek mely megyék, azt a kormány dönti el, és minden hónapban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium oldalára kellene feltölteniük erről egy listát. Ezen viszont továbbra is ugyanaz a 13 megye szerepel, mint amit július 1-én először feltöltött a kormány, hiába jelezte a többi közt a Magyar Helsinki Bizottság, hogy azóta további 8 megyét is érintettek a bombázások.

A Kocs községbeli, mintegy 120, főként kárpátaljai menekült a rendelet hatályba lépését követően egy éjszakát az utcán is töltött, mivel augusztus 21-től utánuk már nem járt a támogatás. Ingyen pedig nem maradhattak, és a főként nőkből és gyermekekből álló csoportnak nem volt arra pénze, hogy kifizesse a szállás költségeit. A sajtóhírek megjelenésével párhuzamosan a menekültek koordinálásával megbízott Magyar Máltai Szeretetszolgálat – noha ez nem lett volna feladata – először augusztus, majd szeptember, és most – mint megtudtuk – október végéig átvállalta a szállásadónak járó napi 5000 forintot támogatási összeget. Nagy Bernadett, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa lapunknak elmondta, hogy a korábban utcára tett menekülteket fejér megyei családi házakban szállásolták el, de meglehetősen nehéz helyzetben vannak.

– Hiába járják a környező településeket, nem kapnak munkát, még alkalmi jellegűt sem. A szállásadójuk annyi pénzt kap, amiből épp, hogy a szállásra futja, de arra, hogy ételt vegyenek, már nem jut. Borzasztó nehéz helyzetben vannak, nincs pénzük enni. Érdekes módon van egy olyan kocsi menekült csapat, akiket máshol, Tatabányán helyeztek el, és ők öt naponta kapnak a „Máltaitól” élelmiszercsomagot, és némi tisztasági felszerelést. Akiket viszont Fejérben tettek ki, ők szinte semmit, augusztus óta mindössze egyszer kaptak egy élelmiszer csomagot, azt sem a máltaiaktól. Abból két napig tudtak főzni.

- Próbáltuk megtudni, hogy ez miért van, hogy valaki kap enni, valaki nem, miközben az államnak kötelessége lenne, hogy valamilyen ellátást biztosítson. Érdemi választ sajnos nem kaptunk – mondta Nagy Bernadett.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot egyébként lapunk többször is kereste, de érdemi információt nem kaptunk. A Magyar Helsinki Bizottság viszont nem hagyta annyiban az ügyet, bíróságon akarja elérni, hogy az állam ne fossza meg az ukrajnai menedékes családokat itteni szálláshelyüktől és ellátásuktól. A tárgyalást eredetileg e hét keddre tűzték ki. Egy nappal az időpont előtt azonban formai okokra hivatkozva elhalasztotta a bíróság a Kocs településről kilakoltatott menedékes családok képviseletében indított per tárgyalását.