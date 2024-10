- Az NVSZ szerint a rendőrök nem tesznek fel szexuális vonatkozású kérdéseket, a gyermekvédelemben dolgozók között viszont volt, aki ezzel szembesült

gyermekvédelem;kérdések;Nemzeti Védelmi Szolgálat;tagadás;szexuális irányultság;életvitel ellenőrzése;

2024-10-31 10:30:00 CET

„A gyermekvédelemben dolgozók alkalmassági-, pszichológiai vizsgálata nem tartozik a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörébe”. Ezt a pontosítást kérte lapunktól a szervezet azt követően, hogy megírtuk: a Gyermekjogi Civil Koalíciónak tudomása van több olyan gyermekvédelmi dolgozóról és nevelőszülőről - ezek közül több középkorú, illetve nyugdíj előtt álló nőről -, akiknek a pszichológiai alkalmassági vizsgálatán a szakmai alkalmasság felmérésére alkalmatlan, megalázó és zavarba ejtő, a szexualitással kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk. Például arra, mikor vesztette el a szüzességét, egyedülálló nőként hogyan él szexuális életet, illetve hetente hány alkalommal és milyen módszerekkel él szexuális életet.

A pontosítási kérelem után megkerestük a Gyermekjogi Civil Koalíciót, hogy tisztázzuk, mely vizsgálatnál és kik tették fel ezeket a kérdéseket.

Válaszukban azt írták: „a kifogástalan életvitel vizsgálata során” jelezték a nevelőszülők ezeket a mondatokat, ezt a feladatot pedig a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai végzik el.

A tisztázásra azért is volt szükség, mert a bicskei pedofil botrány nyomán az év elejétől a gyermekvédelmi intézmény-vezetők munkáját pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz köti a kormány, ezt a feladatot valóban nem az NVSZ végzi el. Az intézményben dolgozók és a nevelőszülők kifogástalan életvitelét viszont az NVSZ rendőrei ellenőrzik. Ennél a vizsgálatnál az első lépés egy kérdőív kitöltése – aki ezt megtagadja, azt azonnal elbocsátják –, amit egy környezettanulmány követ. A Gyermekjogi Civil Koalíció tudomása szerint ekkor tettek fel szexuális vonatkozású kérdéseket rendőrök. Megkérdeztük az NVSZ-t, elképzelhetőnek tartják-e a rendőri túlkapást, vagy ezt a lehetőséget teljesen kizárják, illetve kijelenti-e a szervezet, hogy azok, akik azt állítják, szexuális életükre vonatkozó kérdéseket is kaptak, azok hazudnak? Az NVSZ azzal válaszolt, hogy a gyermekvédelemben a kifogástalan életvitel ellenőrzését a munkáltató kéri az NVSZ-től, szexuális szokásokra vonatkozó kérdések a kérdőíven nincsenek, és a környezettanulmány alkalmával a helyszíni beszélgetésnek sem része.

Érdeklődésünkre azt is megjegyezték: az ellenőrzésekkel kapcsolatban az NVSZ-hez panasz nem érkezett, a sajtóban név és pontos esetleírás nélkül megjelenő állítások valóságtartalmát konkrét információk hiányában csaknem lehetetlen ellenőrizni, kivizsgálni.

Lapunk is beszámolt korábban meglepő vizsgálatról, amikor például a tyúkólban sátánista jelképeket kerestek, vagy a gyerekszobában fegyverek után kutattak a rendőrök. A különböző történeteket elmesélőkben közös, hogy ragaszkodtak nevük elhallgatásához, mivel tartanak a retorzióktól. A többi között úgy fogalmaztak lapuknak: „félek, hogy elveszik tőlem a gyerekeket”, vagy „nagyon kérem úgy írja meg, hogy ne ismerjenek fel, mert azonnal kirúgnak”, illetve „a nevelt gyerekeim számát is változtassa meg a cikkben, hogy semmiképpen ne ismerjenek rám”. Más azt írta: „a vezetők, bocsánat a kifejezésért, be vannak f..va és paranoiásak. Felülről megmondták nekik, hogy senki nem beszélhet a sajtóval, aki mégis, az rosszul jár.”