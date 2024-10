- Tévedésből gyilkos galócából csinált rántottát egy nógrádi asszony, életveszélyes állapotban ápolják

gombamérgezés;életveszélyes állapot;

2024-10-30 20:42:00 CET

Megtalálták és kihallgatták azt a gombaárust, aki tévedésből gyilkos galócát adhatott el egy ipolyvecei asszonynak - hangzott el az RTL híradójában szerda este.

A nő tévedésből sütött magának rántottát a súlyosan mérgező gombából, s öt nap alatt olyan rosszul lett, hogy mentőt hívtak hozzá. Később kiderült, hogy egy házalótól vette a gombát, akit kamerafelvételek alapján kerestek a rendőrök - s meg is találtak. Életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki a helyiek szerint gyakran árulta a környező erdőkből szedett gombákat.

Sokan élnek ebből a környéken, és legtöbbször nem mutatják meg gombaszakellenőrnek, mit adnak el. Most is így keveredhetett gyilkos galóca az ehető gombák közé. A méreganyag tünetei lassan, kezdetben enyhén jelentkeznek. Így volt ez az ipolyvecei asszonynál is. Szomszédja azt mondta, ők csak a lányától hallották, hogy erős gyomorfájása, fejfájása és szédülése volt.

A nőt mentők a balassagyarmati kórházba vitték, onnan súlyosbodó állapota miatt Budapestre szállították, ahol májátültetésen esett át, jelenleg mélyaltatásban tartják.

Amennyiben a gombaárus férfit a későbbiekben bűnösnek találják, akkor akár két év szabadságvesztésre is számíthat.