A Fidesz-kormány három évnyi aktatologatása után idén nyáron váratlanul gyors fordulat következett be egy olyan ügyben, amelyen gyerekek élete múlhat. Az új adminisztráció ingerküszöbét áttörte a civilek hangja, ennek köszönhetően ma már Magyarországon is létezik anafilaxia protokoll. Augusztus óta 17 ezer tanár sajátította el azokat a tudnivalókat, hogy mit tehetnek az akár halállal végződő, ételallergia okozta reakció megelőzése érdekében, és hogyan segíthetnek, ha mégis baj van.
Egy házalótól vette a gombát.
A brit főváros központjában, egy templom előtt autóból nyitottak tüzet ismeretlenek. A rendőrség nyomoz.
A méh- vagy darázscsípés következtében kialakuló anafilaxiás reakció akár halálos is lehet.
Továbbra is súlyos Simon Peresz volt izraeli államfő állapota, akit még kedd délután kellett kórházba szállítani agyvérzés miatt. Az őt kezelő Ramat Gan-i Seba Egészségügyi Központ vezetője, Jichák Kreiss azt közölte, a volt elnök állapota stabil ugyan, de kritikus. Hozzátette, az éjszaka folyamán nem léptek fel újabb komplikációk. Sajtóértekezletén életveszélyesnek nevezte Simon Peresz állapotát.
Két gyerek életveszélyes, egy súlyos, egy pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor felrobbant egy robbanótest kora délután Várpalotán, a Vörösmarty utcában.