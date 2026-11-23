Révbe ért az életmentő cselekvési útmutató, példa lett a magyar modell

A Fidesz-kormány három évnyi aktatologatása után idén nyáron váratlanul gyors fordulat következett be egy olyan ügyben, amelyen gyerekek élete múlhat. Az új adminisztráció ingerküszöbét áttörte a civilek hangja, ennek köszönhetően ma már Magyarországon is létezik anafilaxia protokoll. Augusztus óta 17 ezer tanár sajátította el azokat a tudnivalókat, hogy mit tehetnek az akár halállal végződő, ételallergia okozta reakció megelőzése érdekében, és hogyan segíthetnek, ha mégis baj van.