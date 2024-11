- Egészségügy: sok az ötlet, de a kérdés is

egészségügy;mesterséges intelligencia;

2024-11-02 10:00:00 CET

Az egészségügyi adatok elemzésének alkalmazása a közeljövőben várhatóan jelentős szerepet fog játszani az egészségügyi szakpolitika kialakításában. A mesterséges intelligencia térnyerése és a nagy adathalmazok olyan következtetésekhez járulnak hozzá az ellátás területén, amelyeket korábban használt elemzési módszerekkel nem lehetett volna levonni. Az adatversenyben Magyarország jelenleg komoly előnyben van a regionális társaival szemben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér által (EESZT), illetve már bevált gyakorlata van a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai elemzésének az egészségügyi cégek számára történő ellátásában.

A lakosság előnyben

A valós egészségügyi adatokból következő eredmények kiaknázása Magyarországon jelenleg egyedülálló lehetőségeket rejt magában. Erre vonatkozóan a legújabb tanulmányokat mutatják majd be 2024. november 21-én az 5. Digital Health Summiton olyan meghatározó piaci szereplők, mint az MSD Pharma. A cég részéről dr. Kiss Zoltán tudományos munkatárs mutatja be a magyar egészségügyi adatokon végzett legújabb kutatásaik izgalmas eredményeit, a hazai egészségügyi adatvagyon célzott elemzésében rejlő lehetőséget, illetve az erre épülő paradigmaváltást. A témában külön panelbeszélgetésben esik majd szó a kormányzat, akadémiai és a piaci szereplők közötti adatalapú együttműködésről, amelyben minden fél képviselteti majd magát.

A lakosság számára az egészségügyi digitalizáció a folyamatosan új szolgáltatásokkal bővülő EgészségAblak mobilalkalmazásban jelenik meg, amelynek legnépszerűbb funkciói között a beutalók, laboreredmények, leletek, zárójelentések és receptek megtekintése mellett a nyáron elindult járóbeteg szakellátásra történő időpontfoglalás is szerepel. A kormányzat várakozásai szerint egyébként a visszajelzések segítenek majd az egészségügyi ellátás további javításában, az EgészségAblak funkciói pedig a jövőben tovább bővülnek - erről is beszél majd több állami szereplő részvétele mellett dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese az 5. Digital Health Summit-on.

Páciensek minden ponton

Az egészségügy soha nem látott ütemben fejlődik, és ezt az utat olyan kulcsfontosságú trendek alakítják, mint a digitalizáció és az adatvezérelt innovatívitás. Ahhoz azonban, hogy ez az átalakulás mind a betegek, mind az egészségügyi rendszerek számára előnyös legyen, alapvető fontosságú a folyamatos adatcsere és a megfelelő minőségű adatok. Erre Európában is számos jó megoldás létezik - ezek közül mutat be néhányat dr. Erion Dasho, az InterSystems klinikai tanácsadója majd előadásában. A szakember számba veszi azokat a lépéseket is, amelyeket az egészségügyi intézményeknek, a hatóságoknak és a pácienseknek is figyelembe kell venni az optimális működéshez.

A digitális és fizikai csatornák összefonódása számos területen lehetőséget ad arra, hogy a páciensek bármely ponton kapcsolódjanak az egészségügyi szolgáltatásokhoz. A gyógyszerkereskedelem erre jó példát szolgáltat - véli Hatvani Zoltán, a Phoenix Hungaria Holding digitális kereskedelmi igazgatója. Ebben az ágazatban legyen szó online rendelésről, patikai átvételről vagy házhozszállításról, biztosan csak a több csatornás ügyfélelérés lehet a megoldás a jövőben.

Az innovatív digitális megoldások számos aspektusáról szó esik majd a november 21-én megrendezésre kerülő 5. Digital Health Summit konferencián, Magyarország vezető digitális egészségügyi eseményén.