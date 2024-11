- Boldogok a fideszesek, de nem a közszolgáltatások minősége miatt

– Próbálkozunk a megfejtésével, sok komponenst kell figyelembe venni. A sport területén sem tudjuk mindig az okát, hogy kinek drukkolunk. Ha győz a csapatunk, örülünk, bár ilyenkor csak rövid ideig tart a boldogságnövekedés. A politikai elköteleződésben szintén sok a homályos érzelmi mozzanat. Egyszerűbb eset, ha egy idős ember azért szavaz egy pártra, mert az nyugdíjemelést ígér. Ez meglehetősen racionális kötődés. De létezik például az affektív polarizáció is, amikor elsősorban a saját pártom iránt érzett szimpátia és a többi párttal kapcsolatos ellenérzések határozzák meg, kire szavaznak a választópolgárok. Magyarországon ez már jó ideje erősen befolyásolja a választói döntéshozatalt. Közismert az is, hogy krízishelyzetben a polgárok inkább a hatalmon lévő erőt preferálják, ezt láttuk 2022-ben, az orosz–ukrán háború kirobbanása után. Természetesen fontos a politikai pártok értékrendje, ideológiája is. Minél erősebb az érzelmi kötődés, annál inkább. A kommunikációtól persze sok függ, mennyire jutnak el az üzenetek a választókhoz, ki mit élez ki. Hol a racionális, hol a szubjektív, érzelmi tényezők érvényesülnek jobban.

– A rendszerváltás után nőttem fel, és kis koromtól foglalkoztattak azok a nagy viták, amelyeket a politika ki tudott váltani a környezetemben. Nem értettem, miért nem beszélnek egymással emberek, akik politikai kérdésekben nem értenek egyet. Hiszen más dolgokban egyetérthetnének. A családban is voltak komoly veszekedések a politika kapcsán, és érdekelni kezdett, menyire van a politikának hatása az általános szemléletünkre. Ezek kamaszkori élmények, még nem volt világos számomra, mi ennek a tétje, csak láttam, hogy tétje van, mert annyira személyesen veszik az emberek. Azóta is azt látjuk, mennyire fontos a legtöbb ember számára, ki kormányoz, melyik párt van hatalmon, és nem feltétlenül azért, mert ettől függ, jobbak lesznek-e a közszolgáltatások.

Sokan álmodoznak olyan munkahelyről, ahova szeretnek bejárni, mert jófejek a kollégák és a főnök is normális. A munkában kreatívak, hatékonyak lehetnek, emellett megbecsülve és biztonságban érezhetik magukat. Ma már nem csak a nagyvállalatok, de a kis- és középvállalkozások számára is fontos a szervezetfejlesztés, ami több mint jó hangulatú csapatépítés. Hogy mi a kulcsa egy jól működő munkahelyi közösségnek, arról Epresi Dóra vezető- és szervezetfejlesztővel beszélgettünk, aki tréningjei során egy különleges módszerrel is dolgozik: a LEGO® Serious Play® a jól ismert játék segítségével mozdítja elő és építi fel a pozitív változást.