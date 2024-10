- Ha a játék nem játék

kis- és középvállalkozások;pszichológia;nagyvállalatok;coach;szervezetfejlesztés;

2024-10-27 21:34:00 CET

A vállalatok számára elengedhetetlen, hogy alkalmazkodjanak a sokszor gyorsan változó piaci és technológiai környezethez, ezáltal megőrizhessék, növelhessék a versenyképességüket. A szervezetfejlesztés azonban nem csak ebben segít.

„Ha a szervezet jól működik, még akkor is nagy segítség lehet az odafigyelés, mint amikor mi magunk figyelünk az egészségünkre. Azáltal, hogy az immunrendszerünket erősítjük, jobb eséllyel nyerünk meg egy futóversenyt, de mindenképpen nagyobb eséllyel maradunk erősek, egészségesek akkor is, ha influenzajárvány van. Egy szervezet esetében az alkalmazkodás jelenthet új szemléletmódot, hatékonyabb kommunikációt, más döntéshozatali folyamatokat, a munkafolyamatok optimalizálását vagy akár a hierarchia átalakítását" – mondja Epresi Dóra, aki coachként emberközpontú vezető- és szervezetfejlesztéssel foglalkozik, emellett HR-tanácsadóként, társként, két gyermek édesanyjaként szerzett tudását és tapasztalatait is kamatoztatja munkájában.