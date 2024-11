- Aukció a hallgatókért

aukció;

2024-11-02 11:07:00 CET

A hagyományteremtő szándékkal elindított esemény a JumpSTART nevű, tehetséges hallgatókat bemutató és támogató eseménysorozat részeként valósul meg, és azért jelentős, mert a hallgatók átélhetik, milyen érzés, ha a műveiket árverésre bocsátják.

– Eddig a Magyar Képzőművészeti Egyetemen nem tartottak aukciókat, de a mostani eseménynek egy előzménye volt: tavaly a török földrengés áldozatainak megsegítésére rendeztünk egy hallgatói és oktatói árverést. Ennek sikerén felbuzdulva idén nyílt pályázatot hirdettünk az összes szakunk hallgatóinak, majd a nagyjából száz jelentkező közel kétszázötven munkájából választottuk ki az aukció tételeit – mondta lapunknak Szuchacsev Dávid a MKE kancellár-helyettese, hozzátéve, a zsűriben helyet foglalt mellette Horváth Dániel festőművész, egyetemi adjunktus, Uszkay Tekla művészettörténész és Balogh Péter jogász, az egyetem mecénása.

Az aukciónak több előnye is van, hisz a művekre adott licit ötven százalékát a hallgató kapja meg, míg egy része az MKE újonnan létrehozott szociális alapjába kerül, melyből az intézmény rászoruló hallgatóit szeretnék támogatni. Másrészt az árverés lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok a művészeti piac szereplőivel, a galériásokkal és a műgyűjtőkkel is találkozhassanak. – A legtöbb hallgató, aki felvételt nyert hozzánk, biztos benne, hogy remek szakmai támogatást és kiváló képzést kap, de bizonytalan abban, hogy mit fog kezdeni a diplomával, amit nálunk megszerez. Egy ilyen aukcióval viszont be tudjuk őket kapcsolni a művészeti piacba, és meg tudjuk nekik mutatni, hogyha megfelelő minőségű műveket hoznak létre, akkor azok pénzzé konvertálhatók. Ezzel a jövő generációinak is bebizonyíthatjuk, hogy ebből akár meg lehet élni – mondta Szuchacsev Dávid.

A rendezvényt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak rövid zenei programja kíséri, majd egy állófogadás zárja, ahol a vendégek találkozhatnak az alkotókkal.