- A Trump-pártinak elkönyvelt Iowában váratlanul Kamala Harris előnyét mérték

Egyesült Államok;közvélemény-kutatás;Donald Trump;Iowa;Kamala Harris;

2024-11-03 16:39:00 CET

3 százalékponttal a demokrata Kamala Harris vezet a republikánus Donald Trumppal szemben a korábban biztos republikánusnak számító Iowa államban - hívja fel a figyelmet a Selzer közvéleménykutató mérésére a The Guardian.

A lap megjegyzi, hogy a különböző intézetek természetesen különböző módokon tudják félremérni az elnökjelöltek versengését, Harris 3 százalékpontos előnye azonban mégis beszédes abból a szempontból, hogy Iowában szeptemberben még 4 százalékkal Donald Trump vezetett, sőt, Joe Bidennel szemben júniusban még 18 százalék volt az előnye. Ráadásul a Selzer elismert közvélemény-kutatónak számít, Iowára nézve megbízható előrejelzésekkel.

Donald Trump 2016-ban és 2020-ban is nyert Iowa államban, a mostani közvélemény-kutatás szerint azonban Kamala Harris 47, Donald Trump pedig 44 százalékon áll. A közvélemény-kutatás szerint Kamala Harris előnye elsősorban a nők körében nőtt nagyot, ami abból a szempontból is lényeges, hogy a demokrata elnökjelölt célzottan is épít a nők voksaira.

Mindemellett egy rivális közvélemény-kutató cég, az Emerson mérése szerint Donald Trump továbbra is 9 százalékponttal vezet, így biztosnak természetesen továbbra sem tekinthető a demokrata elnökjelölt sikere Iowában. „Ünnepeljük meg a Selzer kutatását 90 másodpercig, aztán térjünk vissza a munkához. A választást kell megnyernünk” – fogalmazott Christopher Hale, a demokraták egykori kongresszusi jelöltje Tennessee-ben.